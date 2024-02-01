Yeniden Refah'ta kritik görüşme! İttifakta gelinen son nokta açıklandı

Efkan Ala ve Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ve Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül ile basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat görüştü.

Görüşmenin ardından Doğan Bekin gazetecilere açıklamada bulundu.

İttifak görüşmesinde gelinen aşamayı aktaran Bekin, "Bazı şeyler son olarak gözden geçirildi. Üzerinde son rötuşlar yapıldı Genel başkanlar düzeyinde artık nasıl bir karar verilecekse biz de ona uyacağız." dedi.

Bekin şöyle devam etti:

"Bizim kadim dostlarımız. Bu, siyasetten de öte uzun yıllardır birlikte olduğumuz kardeşlerimiz. Elbette ki biz yakın bir karşılama göstereceğiz. İttifak olsa da olmasa da bizim için bu değişmez."

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Bekin, "İstanbul, Ankara ve İzmir'den belediye başkanı adayı çıkaracak mısınız?" sorusuna, "Bununla ilgili hiçbir şey söyleyemeyeceğiz. Bununla ilgili son sözü Genel Başkanımız söyleyecek." cevabını verdi.