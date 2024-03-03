Yeniden Refah'ta Doğan Aydal'ın önünü açtığı hakaret furyası sürüyor!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın CHP'ye yakın medya kuruluşlarında önünü açtığı hakaret furyası partide hızla yayıldı.

Açıklamalarıyla bir Saadetliyi aratmadı!

Yeniden Refah Partisi İncesu İlçe Başkanı Mehmet Aras, adayları Zekeriya Karayol'un, AK Partili İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek tarafından engellendiğini iddia etti. "Kısıtlı imkanlar, özverili ve fedakar inananlarımız ile yapmış olduğumuz haklı mücadele bu despot anlayış tarafından engellenmektedir. Bütün izinleri alınmasına rağmen stantlarımızın önü belediye araçları ile kapatılmaktadır. Yanımızda bulunan insanlar işleri ile aşları ile tehdit edilmektedir. Afiş , bayrak ve brandalarımız yerlerinden sökülmektedir." dedikten sonra hiçbir delil sunmadan şöyle devam etti:

Daha sayamayacağım birçok uygulama, adında adalet olan partinin temsilcisi tarafından yapılmaktadır. Bu uygulamalara 31 Mart'ta seçmen en büyük cevabı verecek, kirli oyunları bozacak, rezil düzene son verecektir. Ne yaparlarsa yapsınlar bunu engelleyemeyecekler. Bunlardan kurtuluş için 'Tek Yol Karayol' diyor İncesulu hemşehrilerimizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sabredin az kaldı.

Yeniden Refah Partisi tarafından hedefe konan Mustafa İlmek önceki gün bu paylaşımı yapmıştı:



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