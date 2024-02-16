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Siyaset Yeniden Refahlı Mehmet Kasım Gülpınar'dan şoke eden ses kaydı! 'HDP’lilere çalışmazsam en adiyim'
Siyaset

Yeniden Refahlı Mehmet Kasım Gülpınar'dan şoke eden ses kaydı! 'HDP’lilere çalışmazsam en adiyim'

Yeniakit Publisher
2024-02-16 22:38:00 - 2024-02-16 23:38:50
Yeniden Refahlı Mehmet Kasım Gülpınar'dan şoke eden ses kaydı! 'HDP’lilere çalışmazsam en adiyim'

AK Parti’den istifa ederek Yeniden Refah Partisi’nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Kasım Gülpınar’ın DEM Parti ile ilgili sözlerinin yer aldığı ses kaydı ortaya çıktı.

Tüm illerde belediye başkan adayı çıkarmasına karşın Şanlıurfa'da aday göstermeyen CHP DEM Parti’nin kazanmasına zemin hazırlamak isterken, AK Parti’den istifa ederek Yeniden Refah Partisi’nin adayı olan Kasım Gülpınar’ın da kızgınlıkla DEM Parti’ye çalışmak istediği, sosyal medyaya düşen bir ses kaydıyla ortaya çıktı.

Gülpınar’ın bu kayıtta “HDP’lilere çalışmazsam en adiyim. Bunlarla hesaplaşmam lazım” ifadesini kullandığı ortaya çıktı.

AK Parti'nin Şanlıurfa'da bir dönem daha büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterdiği Zeynel Abidin Beyazgül, 2019 yerel seçimlerini yüzde 60.8 oy oranıyla kazanmıştı. CHP ve HDP ile muhalefetin tüm unsurlarının birleşerek desteklediği Saadet Partisi adayı ise ancak yüzde 36.5 oranında oy alabilmişti. Beyazgül'ün yeniden aday olması üzerine Şanlıurfa'yı kazanma şansı olmadığını gören muhalefetin aslında çok önceden "örtülü ittifak" planını uygulamaya başladığı ortaya çıktı.

Planda ilk aşama Yeniden Refah'ın aday çıkarması!

Şanlıurfa'da oyları bölmenin ilk aşaması olarak Yeniden Refah Partisi'nin aday çıkarma hazırlığı yapıldı. AK Parti'den daha önce Şanlıurfa milletvekilliği yapan Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'ne geçerek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Gülpınar'ın adaylığı üzerine CHP de, tüm illerde aday çıkarmasına rağmen bir tek Şanlıurfa'da aday göstermeme kararı aldı. CHP'nin Gülpınar'ı destekleyeceği öğrenilirken, Gülpınar'ın aslında seçim kazanma niyeti olmadığı ve seçimi DEM Parti adayına kazandırmak istediği de bir ses kaydıyla ortaya çıktı.

'HDP'ye çalışmazsam en adiyim'

Sosyal medyada bazı hesapların paylaşmasıyla ortaya çıkan ses kaydında Gülpınar'ın, DEM Parti'ye çalışma planının ayrıntıları da ortaya dökülmüş oldu. Gülpınar'ın, aday gösterilmeden önce AK Parti eski Siverek İlçe Başkanı İlhan Çelik'le yaptığı konuşmada "Vallaha billaha aleyhte çalışacağım. Yemin ediyorum yapacağım. HDP'lilere çalışmazsam en adiyim. Bunlarla hesaplaşmam lazım, bunun hesabını görmem lazım" ifadelerini kullandığı görüldü.
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Kaynak: Sabah

MKYK üyesi Gülpınar AK Parti'den istifa edip Yeniden Refah'tan aday oldu!
MKYK üyesi Gülpınar AK Parti'den istifa edip Yeniden Refah'tan aday oldu!

Siyaset

MKYK üyesi Gülpınar AK Parti'den istifa edip Yeniden Refah'tan aday oldu!

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