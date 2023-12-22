Yeniden Refahlı Ali Yüksel: İsrail Habat örgütünün kontrolünde!

Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, İsrail'in bir din devleti olduğunu ve bugün mafya tipi bir örgüt olan Habat'ın kontrolünde olduğunu ifade etti.

Yüksel, Habat'ın Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gayrimenkul alımı yaptığını belirtti.

Yüksel, "İsrail bir din devletidir. O devlet bugün mafya tipi bir örgüt olan Habat'ın kontrolünde." dedi.

Yüksel, örgütün Türkiye'de de büyük ölçekte gayrimenkul alımı yaptığını söyleyerek, "İsrail bir din devletidir. O devlet, bugün mafya tipi bir örgüt olan Habat'ın kontrolünde. Bugünkü kaos ortamının oluşmasında en güçlü etkiyi gösteren İsrail veya Yahudiler değil, Habat ve onun da içinde olduğu küreselci şeytani siyasettir." ifadelerini kullandı.

Yüksel, Habat üyelerinin Türk dünyasında vatandaşlık elde ettiğini, hahambaşılık kurarak Türkiye'deki mevcut Musevi cemaatinin hahambaşılığını ele geçirmek ve Türk Dünyası Musevi Hahambaşılıkları Birliği kurulması için çalışmalar yaptıklarına dair duyumlar aldıklarını da sözlerine ekledi.

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