Yeniden Refah'ın 3 kritik ismi! Biri KRT'de biri Medyascope'da biri de Tele 1'de "Gazze" provokasyonu yaptı
Yeniden Refah Partisinin 3 kritik ismi Suat Kılıç, Mehmet Altınöz ve Doğan Aydal CHP'ye yakın medya kuruluşlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze üzerinden haksız bir şekilde hedefe koyan CHP'lilere ortaklık etti.
Suat Kılıç KRT TV'de Hafıza programına, Mehmet Altınöz Medyascope'da Ruşen Çakır'ın programına, Doğan Aydal da Tele 1'de Türkiye'nin Gündemi programına katıldı.
Milli Görüşçü Yeniden Refah'ın temsilcileri, Hamas'a "terör örgütü" diyenlerle ağız birliği yapıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedefe koydu.
İstanbul Taksim'deki "İsrail'le ticaret" eyleminde yaşanan provokasyonu gündemine alan Kılıç, Aydal ve Altınöz, Türkiye'de özgürlüklerin önünü açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyyip Erdoğan'ı "28 Şubat günlerini geri getirmekle" suçladı.