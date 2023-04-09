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Siyaset Yeniden Refah Partisi'nin listesi YSK'ya sunuldu! Fatih Erbakan İstanbul'dan milletvekili adayı oldu
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nin listesi YSK'ya sunuldu! Fatih Erbakan İstanbul'dan milletvekili adayı oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-09 18:14:00 -
Yeniden Refah Partisi'nin listesi YSK'ya sunuldu! Fatih Erbakan İstanbul'dan milletvekili adayı oldu

Yeniden Refah Partisi milletvekili aday listesi YSK'ya sunuldu. Buna göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul 2. bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu.

Yeniden Refah Partisi, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Suat Pamukçu ve beraberindekiler, aday listesini YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim etti.

Pamukçu, aday listesinin teslim edilmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, parti olarak yoğun çalışma sonunda tüm illeri kapsayan listeleri bugün YSK'ye verdiklerini söyledi.

Seçim takvimi açısından sürenin çok kısa olmasının yoğun bir çalışmayı gerektirdiğini belirten Pamukçu, "Verdiğimiz listeler 81 ili kapsıyor. Türkiye'de 81 ilde kendi logomuzla seçimlere katılıyoruz. Ancak tabii ki daha önce yaptığımız ittifak protokolü çerçevesinde Cumhur İttifakı kapsamı içerisinde seçimlere girmiş oluyoruz." diye konuştu.

Seçimlerin millet ve insanlık için hayırlı olmasını dileyen Pamukçu, "Bu seçimden inşallah yüz akıyla çıkmış olacağız. Şimdiden partimize gönül vermiş olan bütün seçmenlerimize huzurlarınızda şükranlarımızı arz ediyoruz. Kendilerinden azami desteği beklediğimizi de ifade etmek istiyorum." dedi.
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Pamukçu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın İstanbul 2. bölge 1. sıradan milletvekili adayı olduğunu dile getirdi.

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Yorumlar

ersan

rahmetli erbakan hocam mezarinda ters donmustur.mv ugruna davasini,partisini,satanlar numan kurtulmus fatih erbakan mustafa destici
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