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Gündem Yeniden Refah Partisi’ne Cumhur İttifakı’na katılma teklifi! Fatih Erbakan’dan cevap
Gündem

Yeniden Refah Partisi’ne Cumhur İttifakı’na katılma teklifi! Fatih Erbakan’dan cevap

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü. Görüşme sonrası Fatih Erbakan açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 08:45:00 -
Yeniden Refah Partisi’ne Cumhur İttifakı’na katılma teklifi! Fatih Erbakan’dan cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün seçim kararına imzayı attı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar sonrası Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs 2023’te yapılacağını açıklandı.

AK PARTİ’DEN YENİDEN REFAH PARTİSİ’NE ZİYARET

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü.

‘ARZU EDİYORUZ Kİ BU SEÇİMDE BİRLİKTE YOL YÜRÜYELİM’

Görüşmenin ardından Binali Yıldırım ve Fatih Erbakan açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Partiler arasında görüşme trafiği yoğunlaşmaya başladı. Önümüzdeki seçimlerle ilgili görüş alıverişinde bulunduk. Çok verimli, faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Arzu ediyoruz ki bu seçimde birlikte yol yürüyelim. Bize gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum.
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‘CEVABIMIZI EN KISA ZAMANDA İLETECEĞİZ’

Fatih Erbakan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bugün AK Parti heyeti olarak ziyarette bulundular. Yaklaşan seçimler dolayısıyla karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. 14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’ni Cumhur İttifakı’nda görmek istediklerini ifade ettiler. Biz de bu daveti istişare edeceğiz ve kendilerine de en kısa zamanda cevap vereceğiz.

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