Yeniden Refah Partisi'nden tepki çeken reklam filmine ilişkin açıklama!
Yeniden Refah Partisi'nin Fatih İlçe Başkanlığı tarafından yayınlanan reklam filminde ülkemizdeki sığınmacılar hedef alınmıştı. Partiden tepki çeken videoya ilişkin açıklama geldi.
Reklam filmi, Yeniden Refah Partisi'nden Fatih Belediye Başkan adayı olan Halit Özkarataşlıoğlu adına hazırlandı.
Tepkilere sebep olan videoda, ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan mülteciler hedef alındı. Videoda, mültecilerin tek tek kutulara konularak sınır dışı edilmesi tasvir edildi.
Yeniden Refah Partisi'nden açıklama geldi!
Yeniden Refah Partisi'nin Tanıtım ve Medya'dan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, tepki çeken filme ilişkin açıklamada bulundu.
Müjdeci, videonun partinin genel kanaatini yansıtmadığını belirterek, kamuoyundan özür diledi. Açıklamada video klibin paylaşımdan kaldırıldığı belirtildi.
Muhammed Fatih Müjdeci'nin açıklaması şöyle:
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