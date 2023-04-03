Yeniden Refah Partisi'nden Tele 1'in o yalanına sert tepki!

Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılma kararını hazmedemeyen CHP'ye yakın medya, bu sefer de yalan habere başvurarak Yeniden Refah Partisi'ni hedef aldı.

Tele 1, Sol Haber gibi yayın organlarında, "Yeniden Refah Partisi'nde 14 il teşkilatının Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği" iddiası ortaya atıldı.

Yeniden Refah Partisi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, iddia sert ifadelerle yalanlandı.

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"81 il Başkanımız, 926 ilçe Başkanımızla birlikte tek vücut olarak Genel Başkanımız’ın ve Genel Merkezimiz’in arkasındadır." denilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak, bu asılsız, masa başı haberlerin amacının farkındayız. Partimizin yükselişinin birilerinin uykularını kaçırdığı anlaşılmaktadır. Bunlar beyhude ve boş uğraşlardır. Bu asılsız iddialarda bulunanları kınıyoruz.

Partimizin hiçbir ferdinden Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayına destek ve oy çıkmayacağı aşikardır. 14 Mayıs seçimlerinden Yeniden Refah Partimiz ve Cumhur İttifakı zaferle çıkacaktır.