Yeniden Refah Partisi'nden Sudan ziyareti: Karşılıklı yakın işbirliği mesajları

Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz ve beraberindekilerden oluşan heyet, Sudan’a yaptıkları ziyarette, bakanlar düzeyinde ve ülkenin önde gelen siyasi liderleri ile bir dizi temasta bulundu.

Sudan Dışişleri Bakanı Meryem El Mehdi'den yakın işbirliği mesajı

Sudan’a yapılan ziyaret sırasında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan’a tevcihen kaleme aldığı diplomatik mektubu ileten heyeti, kendi konutunda samimi bir ortamda ağırlayan Sudan Dışişleri Bakanı Dr. Meryem Sadık el-Mehdi ile kardeşi Sudan eski Devlet Başkanı Yardımcısı emekli Tümgeneral Abdurrahman es-Sadık el-Mehdi, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Sudan Dışişleri Bakanı Dr. el-Mehdi, yaptığı açıklamada; Yeniden Refah Partisi ile Ümmet Partisi arasında yakın işbirliğine dikkat çekerek bu konuda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Doğan Bekin: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız

Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin de, Türkiye-Sudan arasında birçok alanda işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda Yeniden Refah Partisi'nin etkin rol üstlenebileceğini ifade ederek Türkiye-Sudan ilişkilerini önemsediklerini ve bu konuda iki kardeş ülke ilişkilerinin gelişmesi için her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

15 Haziran'daki D-8 toplantısına davet ettiler

Heyet ayrıca Dışişleri Bakanı Dr. Meryem Sadık el-Mehdi’yi, Erbakan Vakfı’nın organizasyonunda 15 Haziran 2021 tarihinde Çırağan Sarayı’nda yapılacak olan D-8 Teşkilatı’nın 24. Kuruluş yıldönümü toplantısına Erbakan Vakfı Başkanı Dr. Fatih Erbakan adına davet etti.

Sudan Hartum Büyükelçimize ve işadamlarına ziyaret

Sudan’daki temaslar kapsamında Sudan Hartum Büyükelçisi Doç. Dr. İrfan Neziroğlu’na makamında nezaket ziyaretinde bulunan heyet, Sudan MÜSİAD Başkanı Ahmed Demirci ve Sudan Türk İşadamları Derneği Başkanı Abdulkadir Bedir ile ayrı ayrı iftar programında bir arada geldiler. Darfur bölgesi Ulusal Kurtuluş ve Adalet Partisi Genel Başkanı ve Darfur Bölgesel İdaresi Genel Başkanı Dr. Eltigani Seisi M. Ateem, Yeniden Refah Partisi heyetini kendi konutunda misafir etti. Ağırlıklı olarak Darfur’daki son durumun ele alındığı görüşme sırasında Sudan siyasetinde etkin role sahip Eissa Mustafa gibi eski parlamenterler de hazır bulundu.

Dr. Erbakan'a teşekkürlerini ilettiler

Görüşme sırasında Dışişleri Bakanı Dr. Meryem Sadık el-Mehdi ve Abdurrahman es-Sadık el-Mehdi, Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’a, babaları Sudan eski Başbakanı Sadık el Mehdi’nin ölümü üzerine gönderdiği taziye mesajı için teşekkürlerini ilettiler.