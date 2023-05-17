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Siyaset Yeniden Refah Partisi'nden manipülatör anketçilere: Vicdanınız rahat mı?
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden manipülatör anketçilere: Vicdanınız rahat mı?

Yeniakit Publisher
2023-05-17 19:09:00 -
Yeniden Refah Partisi'nden manipülatör anketçilere: Vicdanınız rahat mı?

14 Mayıs seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, seçime giden süreçte partilerinin oy oranını yüzde 1 olarak gösteren anket şirketlerine sert tepki gösterdi.

Sandıktan 2,85 oranında oy kazandıklarını belirten Altınöz, "Bazı anket firmaları bizi yüzde 1 gösterdi. Onlara sesleniyorum. Vicdanınız rahat mı? Siz bizi yok sayarak seçmeni bir bakıma aldatıyorsunuz." dedi.

Anket şirketlerinin 14 Mayıs'a giden süreçte, Yeniden Refah Partisi'ne ilişkin gerçek dışı veriler paylaştığını vurgulayan Altınöz, "Anket firmalarının bizi yok sayması bugün itibarıyla konuşulması gereken bir konu. Çünkü yanıltıcı sonuçlar insanları manipüle etmektir." ifadelerini kullandı.

'Biz bu milletin ruh köküyüz'

"Seçimin öncesinde bizim 285 bin üyemiz vardı." hatırlatmasında bulunan Mehmet Altınöz, "Milli Görüş'ü temsil eden parti demek teşkilat partisi demektir. Biz iç güçler ve dış güçler tarafından kurdurulmuş bir parti değiliz. Biz bu milletin aslıyız, ruh köküyüz ve kimliğiyiz. Bizim anketlerde verilmememiz tesadüf değil. Geçmişte Refah Partisi döneminde de vermemişlerdi." şeklinde konuştu.

Yeniden Refah Partisi'nin seçime ilk defa girdiğini ve ilk seçim için büyük bir başarı elde ettiklerini söyleyen Altınöz, "Gaziantep, Giresun, Kütahya gibi şehirlerde kıl payı kaçırmak üzere biz milletvekillerin bir kısmını alamamış olduk. Ama total olarak baktığımızda milli görüş meclise girdi. Yüzde 3'e yaklaştık. İlk defa seçime giren bir parti için bu sonuç büyük bir başarıdır." dedi.

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