Yeniden Refah Partisi'nden ittifak kararı! Fatih Erbakan, AK Parti'den aldığı teklifi açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ak Parti’den teklif aldığını açıkladı.

Erbakan, Independent Türkçe’ye yaptığı açıklamada Ahmet Davutoğlu’nun başbakan olduğu dönemde Bülent Arınç aracılığıyla Ak Parti’den teklif aldığını ancak kabul etmediğini söyledi.

Erbakan, ‘Sayın Bülent Arınç'ın bizzat teklifi oldu. Sayın Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde teklif geldi. Kendilerine teşekkür ederek teklifi kabul etmedik.Biz tuzun içine girip tuz olmamak için kendi çizgimizde siyasi çalışmamızı devam ettirmek istedik. Dolayısıyla gelen tekliflere teşekkür ederek kabul etmedik’ diye konuştu.

İttifak açıklaması

‘Parti olarak kendinizi Cumhur mu yoksa Millet İttifakı'na mı daha yakın görüyorsunuz?’ sorusuna ise Erbakan’ın cevabı şöyle oldu:

‘Biz başından beri söylüyoruz. Her iki tarafın doğrusuna doğru, yanlışına yanlış diyoruz. Ancak böyle bir siyaset izlediğiniz zaman bu sefer her iki tarafa da biraz uzak kalıyorsunuz. İki tarafın da hoşuna gitmiyor. Aynı zamanda medya da siyaset gibi kutuplaşmış. Bir Cumhur bir de Millet İttifakı'nın medyası var. Biz her ikisine de eşit uzaklıktayız deyinde bu sefer medyadakilerde bize diyorlar ki ‘o zaman ittifakını belli edin ondan sonra görüşelim'. Bunun zorluğunu da yaşıyoruz. Biz yola çıkarken de yeni nesil siyaset yapacağımızı söyledik. Bunun en önemli ilkelerinden bir tanesi kim yaparsa yapsın doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz. İkincisi, sadece eleştirmek değil aynı zamanda çözüm üretmek. Üçüncüsü, eylem ve söylem birliği. Dördüncüsü, şeffaflık ve samimiyet. Beşincisi, siyasette nezaket ve altıncısı da gençlere ve yeni nesillere önem veren bir siyaset anlayışı. Muhalefetin yaptığı yanlışları savunmadığımız gibi iktidarın da arka bahçesi olmadık. Hepsine eşit mesafedeyiz. En büyük hedefimiz kendi gücümüzle herhangi bir ittifakta yer almadan seçime girmek. Ancak yeni sistemde ittifaklar belli noktalarda partileri mecbur bırakıyor. Seçime yakın dönemde tekrardan yetkili kurullarımızda görüşüp kararı vereceğiz. Milletimizin menfaatine, Milli Görüş prensiplerine uygun bir pozisyon alacağımızı ifade etmek isterim.’