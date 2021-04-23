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Gündem Yeniden Refah Partisi'nden iklim değişikliği değerlendirmesi: Kurtuluşumuzun tek yolu güneş enerjisi
Gündem

Yeniden Refah Partisi'nden iklim değişikliği değerlendirmesi: Kurtuluşumuzun tek yolu güneş enerjisi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, Cumhurbaşkanı Recep Tasyyip Erdoğan'ın da katıldığı İklim Değişikliği Zirtvesi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu. Prof. Aydal, güneş enerjisinin önemine dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 17:52:00 -
Yeniden Refah Partisi'nden iklim değişikliği değerlendirmesi: Kurtuluşumuzun tek yolu güneş enerjisi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, ABD Başkanı Joe Biden öncülüğünde gerçekleşen iklim temalı zireveye ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. "Yeniden Refah Partisi olarak biz 'Milli Kaynak Paketlerimiz 1' kitabımızda düşüncelerimizi aylar önce açıklamış, ülke kurtuluşunun yenilenebilir enerjide ve özellikle güneş enerjisinde olduğunu ifade etmiştik." diyerek güneş enerjisinin önemine vurgu yapan Prof. Aydal, "Dünya ülkelerine, Güneş, Rüzgâr, su başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmelerinin teklif edildiği bu toplantılarda, araç yakıtlarında da elektrik ile çalışan araç üretimlerine geçmeleri yönünde tavsiye kararları çıkmıştır. Toplantının sonuç metni, bu basın bildirisinin yazımı sırasında henüz yayınlanmamıştır. Ancak Yeniden Refah Partisi olarak, bu toplantıların sonuçlarının da Kyoto Protokolünün sonuçlarına çok benzeyeceği endişesini taşınmaktayız." ifadelerini kullandı.

'Gelişmekte olan ülkeler için hayırlı olmayacak'

Prof. Aydal, şöyle devam etti:

"Emperyalist Ülkelerin, karbon salınım fazlalıklarını bahane ederek, gelişmekte olan ülkelere 'fazla karbon salınımı cezası' kesmek için kırk türlü yol bulacaklarından şüphe yoktur. Bu cezaların verilmemesi için, karbon sertifikaları satışı başta olmak üzere, Batı teknolojisiyle üretilen çeşitli araç, edevat, filtre başta olmak üzere binlerce malın Ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelere ithalinin teşvik edileceğinden de şüphe duyulmamaktadır."

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