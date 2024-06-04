Yeniden Refah Partisi'nden Hakkari açıklaması! Teröre net tepki koyamaz hale de geldiler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Kılıç, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin soruya cevap verdi.

Suat Kılıç terör sevicilere net bir tepki koymadığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gönül arzu eder ki sandıktan çıkan irade, sonuna kadar belediyeleri de devleti de yönetmeye devam etsin. Hakkari örneğinde gördüğümüz kötü bir örnek var. Umarım yeni kayyumlar atanmaz ama devlet kendini korumak mecburiyetindedir. Devlet demek; güvenlik ve adalet demektir. Devletin egemenlik yetkisinin en önemli göstergelerinden bir tanesi yargılama yetkisidir. Mahkemeleri bağımsız çalışan, milleti adına kararlar alan ve bu kararları uygulayan devlet, tam bağımsız egemen bir devlettir. Bir siyasi parti terör örgütü üyeliğinden ve yöneticiliğinden yargılanmakta olan bir ismi başkanlığa aday gösterdi, hata. YSK bu isme itiraz etmedi, hata. Terör örgütü üyeliğinden yargılananların kesin hükmü olmadığından dolayı adaylıklarının engellenemiyor olması ve TBMM’de bir yasal düzenleme yapılmamış olması ayrı bir hata. İlgili parti ve YSK’nın hatası ile yasal boşluğu TBMM’nin doldurmamış olmasının hatasını İçişleri Bakanlığına bir suç işlemiş gibi yüklemek doğru değildir. Terör örgütü üyeliği kesinleşenler Türkiye Cumhuriyeti’nde kamu görevinde bulunamazlar ama temelde milli irade ile seçilen belediye başkanları, hangi partiden seçilmiş olurlarsa olsunlar görevlerine devam edilmelidir."

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