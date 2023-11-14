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Siyaset Yeniden Refah Partisi’nden Gazze çağrısı
Siyaset

Yeniden Refah Partisi’nden Gazze çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-11-14 22:50:00 -
Yeniden Refah Partisi’nden Gazze çağrısı

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, dünyanın Gazze'de yaşanan saldırılara karşı sessizliğini sürdürdüğünü ifade ederek, Türkiye'nin dikkatli ve sistematik politika ortaya koyarak, çözümü önceleyen ülkeleri bir araya getirmesi gerektiğini vurguladı.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam ettiğini hatırlattı.

İsrail'in, Gazze'deki katliamlarına her gün yenisini eklediğini ifade eden Bekin, dünyanın yaşananlara karşı sessizliğini sürdürdüğünü söyledi.

Bekin, Türkiye'nin dikkatli ve sistematik politika ortaya koyarak, çözümü önceleyen ülkeleri bir araya getirmesi gerektiğini vurguladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin sonuç bildirgesinin çözümü değil çözümsüzlüğü öncelediğini savunan Bekin, "Sonuç bildirgesinde salt temennilerde bulunulması ve hiçbir caydırıcı kararın ortaya konulmaması son derece manidardır." dedi.
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