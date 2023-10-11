Yeniden Refah Partisi'nden Filistin mitingine çağrı!

Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler Başkanı Suat Kılıç, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası Yeniden Refah Partisi Genel Merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Kılıç, MYK’da 14 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’de Konya’da, ‘Özgür Filistin’ mitingini gerçekleştirme kararı aldıklarını belirterek, “Konyalıları ve çevre illerde yaşayan bütün vatandaşlarımızı Türkiye’nin her tarafından özgür Filistin, Kudüs, insan ve yaşam hakkı duyarlılığı olan bütün kardeşlerimizi Konya’da birlikte olmaya, özgür Filistin’in sesini bütün dünyaya duyuracak mitingimize katılmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İsrail'e tepki!

Açıklamasında İsrail’in savunmasız masum sivilleri katlederek savaş suçu işlediğini kaydeden Kılıç, şunları söyledi:

“Gazze’den yükselen feryada dünyanın ilgisiz kalması… İsrail’in hukuk tanımayan, uluslararası hukuku yok sayan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararlarını tanımayan, umursamayan tavırları Ortadoğu’yu bir kez daha kan gölüne çeviriyor. Bu bir İsrail-Filistin çatışması değil bu apaçık ilan edilmiş tarafları belli olan savaş halidir. Ancak bir tarafta kadınlar çocuklar siviller var. Bu insanların insani ihtiyaçları okulları camileri var. Diğer taraftan modern silahları olan ve masum sivilleri acımasızca hunharca katleden bir İsrail devleti var. 360 kilometrekarelik alanda sıkıştırılan 2 buçuk milyon insanı evlerinde okullarında hastanelerinde hedef almak apaçık bir savaş suçudur. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası örgütleri göreve davet ediyoruz. Bugün değilse ne zaman? Binlerce masum insanın katledildiği bu saldırılara tepki verilmeyecekse uluslararası örgütler varlık sebeplerini ne zaman ortaya koyacaklar? Öldürülen çocukların kadınların hukuku bugün korunmayacaksa BM niye var? İslam İş birliği Teşkilatını daha yüksek sesle eylemci bir tavır takınmaya davet ediyoruz.”

Çözüm önerisinde bulundu!

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi kararlarında olduğu gibi iki devletli ve 1967 öncesi Filistin topraklarının sınırlarına saygı gösterilecek çözüm tek çıkışı yolu olduğunu kaydeden Kılıç, uluslararası örgütleri de katliamı durdurmaya çağırdı:

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“Başkenti Kudüs olan, özgür, bağımsız Filistin Devlet meselenin tek çözüm noktasıdır. ABD ve AB başta olmak üzere dünyayı buradan uyarıyoruz: İsrail’in sivilleri öldürmesine teşvik etmek yerine masaya ve BM kararlarına uymaya dönmesini sağlamak sizin göreviniz ve sorumluluğunuzdur. İşlenen savaş suçlarına göz yuman herkes, bu suça ortak olacaktır. BM Genel Kurulu'nu da kendi kararlarına uymaya, kendi kararlarını uygulatmaya; daha istekli, daha arzulu bir şekilde BM Genel Kurulu'nun iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz. İsrail'in bu zulmünü, sivil ölümleri görmezlikten gelerek dünyada barışı tesis etmek mümkün değildir."