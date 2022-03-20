Yeniden Refah Partisi’nden dikkat çeken NATO uyarısı

YENİ AKİT / ANKARA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sacit Günbey’den uyarı niteliğinde bir açıklama geldi. Ukrayna savaşının başladığı ilk günden beri Türkiye’ye hiç olmadığı kadar sıcak davranan batılı ülkelere karşı açıklamalarda bulunan Günbey, “Ukrayna savaşı başladığından beri, Türkiye batılı devletler nezdinde bayağı değerli bir ülke haline geldi. Başta NATO Genel Sekreteri olmak üzere, Türkiye yere göğe sığdırılamıyor. Her gün, bizden nefret eden batılı ülkelerin devlet başkanları, dışişleri bakanları veya üst düzey yetkililerinden biri gidip, diğeri geliyor. Salı günü Hollanda başbakanı ülkemizi ziyaret edecek. Gelmeden önce verdiği demeçte ‘NATO’nun doğu kanadının savunulmasında Türkiye’nin büyük önem taşıdığını’ buyurmuşlar. Bütün bu iltifatların ve pohpohlamaların arkasındaki hesap askerimizi Kore’de, Afganistan’da olduğu gibi, Ukrayna’da da Rusya’nın karşısında cepheye sürmektir.

NATO’nun ülkemize verdiği gizli veya açık, sinsice zararlar herkesin malumudur. 24 Mart’ta Cumhurbaşkanımız NATO toplantısına katılacak. O toplantıda Cumhurbaşkanını ikna etmek için özel bir gayret gösterileceğinden hiç bir şüphemiz yoktur. Bu oyunlara gelinmemesini, bir tek askerimizin bile savaş bölgesine gönderilmemesini bütün ruhumuzla haykırıyoruz. Böyle bir durum ülkemiz için büyük felaket olur. Zaten herhangi bir NATO ülkesi de saldırıya uğramış değil. Böyle bir zorunluluğumuz da yok. Sırf bizi sevsinler diye böyle bir çılgınlık yapılmamalıdır. Yetkilileri uyarıyoruz, milletimizin de dikkatine sunuyoruz” ifadelerini kullandı.