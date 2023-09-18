Yeniden Refah Partisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'AB' desteği!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekirse AB ile yollar ayrılır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım başvurusunun üzerinden 65 yıl geçtiğini hatırlatan Bekin, AB'ye girmek için ısrarcı olmanın Türkiye'ye zaman kaybettirmekten başka anlam taşımadığını ifade etti.

Bekin, "Yeniden Refah Partisi olarak Sayın Erdoğan'ın 'Gerekirse AB ile yollar ayrılır' cümlesini önemsiyoruz. Bu konuda alınabilecek her türlü kararı destekleyeceğiz." dedi.

Bekin, öte yandan AB ülkeleri ile ticari ilişkileri önemsediklerini ancak 1996'da yürürlüğe giren Gümrük Birliği Anlaşması'nın büyük ölçüde AB lehine işlediğini söyleyerek, "Türkiye'nin bir an önce Gümrük Birliği Anlaşması'nı revize etmesi ve her iki tarafın da çıkarlarını eşit şekilde ortaya koyan bir serbest ticaret anlaşması imzalaması gerekir." şeklinde konuştu.

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