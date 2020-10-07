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Siyaset Yeniden Refah Partisi'nden Azerbaycan'a uyarı: İçinden çıkılmaz bir hal almasına neden olur
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden Azerbaycan'a uyarı: İçinden çıkılmaz bir hal almasına neden olur

Yeniden Refah Partisi, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalara yönelik AGİT Minsk Grubu'nun ateşkes çağrısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 16:11:00 - 2020-10-07 16:30:54
Yeniden Refah Partisi'nden Azerbaycan'a uyarı: İçinden çıkılmaz bir hal almasına neden olur

Yeniden Refah Partisinin Dış İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamada, Minsk Grubu eş başkanları adına yayınlanan ortak deklarasyonda Dağlık Karabağ'da acil ve koşulsuz ateşkes istenilmesinin tamamen Ermenistan'ı korumaya ve kollamaya yönelik bir adım olduğu belirtildi.

Bu koşulsuz ateşkes çağrısının, Azerbaycan Türkü'nü masabaşı oyunlarıyla toprak tavizi verme konusunda zorlamaya yönelik sinsi bir gelişme olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koşulsuz ateşkesten söz etmek Ermeni işgaline göz yummaktır"

"Ermenistan, Dağlık Karabağ ve Laçin, Hocavend, Kelbecer, Ağdere, Ağdam, Cebrayil, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan gibi önemli yerleşim bölgelerini hala işgal altında tutarken koşulsuz ateşkesten söz etmek Ermeni işgaline göz yummaktır. Bugün Dağlık Karabağ gerçeğine tarihsel olgu çerçevesinden bakmak ve çözüm ortaya koymak yerine, söz konusu üç ülkede ciddi anlamda bir güce sahip olan Ermeni lobisinin retorik söylemleriyle özdeşleştirilmiş politikalar devşirmek, sorunun daha da ağırlaşmasına ve içinden çıkılmaz bir hal almasına neden olabilir."

"Paşinyan'ın ifadelerin siyasi manevra niteliğinde"

Açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Azerbaycan'a müzakere teklifinde bulunurken kullandığı ifadelerin siyasi manevra niteliğinde olduğu belirtilerek, Azerbaycan'ın haklı davasının desteklenebilmesi açısından Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dayanışmanın masabaşına taşınması gerektiği vurgulandı.

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