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Siyaset Yeniden Refah Partisi'nden Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin açıklama!
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin açıklama!

Yeniakit Publisher
2024-05-15 20:49:00 - 2024-05-15 21:10:59
Yeniden Refah Partisi'nden Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin açıklama!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamada bulundu. Kılıç, emniyet birimlerinin örgütlü yapılarla mücadelesini sonuna kadar desteklediklerini vurguladı.

Yeniden Refah Partisi'nden, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında yaşanan son gelişmelere ilişkin destek açıklaması geldi.

Partisinin MYK toplantısının ardından konuşan Suat Kılıç, "Başta bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ olmak üzere her türlü terör yapılanmaları, organize suç örgütleri, uyuşturucu kartelleri ve irili ufaklı örgütlerle mücadelede devlet birimlerinin yanındayız." dedi.

Suat Kılıç, şunları söyledi:

Toplumun ifsadına ve başta aile olmak üzere toplumsal değerlerimizin içten çökertilmesine yönelik örgütlü yapılarla emniyet, adalet ve istihbarat teşkilatlarının yürüttüğü mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Adı, sanı, faaliyet alanı ne olursa olsun hiçbir yapılanma Türkiye Cumhuriyeti müesseselerinden daha güçlü ve dokunulamaz değildir. İllegal faaliyetlerle mücadele halinde olan emniyet ve adalet teşkilatlarımıza güveniyoruz. Güvenimizi sonuna kadar korumak istiyoruz.

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