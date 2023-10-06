Yeniden Refah Partisi'nden 6284 çıkışı!
TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alan Yeniden Refah'lı Mehmet Aşıla, aileyi koruma konusunda kararlılık mesajı verdi.
Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, 6284 yasasına ilişkin açıklamada bulundu.
Aşıla, "Biz 'Kadınlar size Allah'ın emanetidir' diyen Peygamberin (s.av.) ümmetiyiz. Bizim kadınları korumak için ithal yasalara ihtiyacımız yok." dedi.
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