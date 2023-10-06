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Siyaset Yeniden Refah Partisi'nden 6284 çıkışı!
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden 6284 çıkışı!

Yeniakit Publisher
2023-10-06 16:10:00 -

TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alan Yeniden Refah'lı Mehmet Aşıla, aileyi koruma konusunda kararlılık mesajı verdi.

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, 6284 yasasına ilişkin açıklamada bulundu.

Aşıla, "Biz 'Kadınlar size Allah'ın emanetidir' diyen Peygamberin (s.av.) ümmetiyiz. Bizim kadınları korumak için ithal yasalara ihtiyacımız yok." dedi.

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