Yeniden Refah Partisi'nde kongre günü! 'Mücahit Erbakan' sloganları ile karşılandı..
Yeniden Refah Partisi'nin Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'ndaki 2'nci Büyük Kongresi başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kongrenin düzenleneceği salona gelen partililer, Fatih Erbakan'ı "Mücahid Erbakan" sloganları karşıladı.
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Yeniden Refah Partisi'nin Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen 2'nci Büyük Kongresi başladı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren salonu dolduran partililer, merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ı, "Mücahid Erbakan" sloganları ile karşıladı.
"Yeniden Refah ve Yeniden Erbakan" sloganıyla gerçekleştirilen kongrede, bin 225 kayıtlı delege, partiyi 2023’teki seçimlere taşıyacak yönetimi belirleyecek. Dr. Fatih Erbakan’ın tek aday olduğu kongrede, 50 üyeli Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak.
Salondaki kadın ve erkek katılımcılar kongreyi farklı tribünlerden takip ediyor.
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