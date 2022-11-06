  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Yeniden Refah Partisi'nde kongre günü! 'Mücahit Erbakan' sloganları ile karşılandı..
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nde kongre günü! 'Mücahit Erbakan' sloganları ile karşılandı..

Yeniden Refah Partisi'nin Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'ndaki 2'nci Büyük Kongresi başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kongrenin düzenleneceği salona gelen partililer, Fatih Erbakan'ı "Mücahid Erbakan" sloganları karşıladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 10:27:00 - 2022-11-06 10:41:58

 yeniakit.com.tr 

Yeniden Refah Partisi'nin Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen 2'nci Büyük Kongresi başladı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren salonu dolduran partililer, merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ı, "Mücahid Erbakan" sloganları ile karşıladı.

"Yeniden Refah ve Yeniden Erbakan" sloganıyla gerçekleştirilen kongrede, bin 225 kayıtlı delege, partiyi 2023’teki seçimlere taşıyacak yönetimi belirleyecek. Dr. Fatih Erbakan’ın tek aday olduğu kongrede, 50 üyeli Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak.

Salondaki kadın ve erkek katılımcılar kongreyi farklı tribünlerden takip ediyor.

Yeniden Refah Partisi'nden yeni rekor! Fatih Erbakan rakamı açıkladı, Karamollaoğlu şoke olacak
Yeniden Refah Partisi'nden yeni rekor! Fatih Erbakan rakamı açıkladı, Karamollaoğlu şoke olacak

Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden yeni rekor! Fatih Erbakan rakamı açıkladı, Karamollaoğlu şoke olacak

Fatih Erbakan'dan 6'lı Masa'ya olay sözler! Yerden yere vurdu
Fatih Erbakan'dan 6'lı Masa'ya olay sözler! Yerden yere vurdu

Siyaset

Fatih Erbakan'dan 6'lı Masa'ya olay sözler! Yerden yere vurdu

Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne sert tepki
Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne sert tepki

Siyaset

Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne sert tepki

Fatih Erbakan'dan 6'lı Masa'ya zor sorular
Fatih Erbakan'dan 6'lı Masa'ya zor sorular

Siyaset

Fatih Erbakan'dan 6'lı Masa'ya zor sorular

Fatih Erbakan'dan tarihi davet
Fatih Erbakan'dan tarihi davet

Siyaset

Fatih Erbakan'dan tarihi davet

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23