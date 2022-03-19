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Aktüel Yeniden Refah Partisi'nde istifa
Aktüel

Yeniden Refah Partisi'nde istifa

Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Çolak, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 17:18:00 - 2022-03-19 17:20:52
Yeniden Refah Partisi'nde istifa

Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Çolak, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Çolak, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 3,5 ay önce göreve getirildiğini ve bu sürede partisi için canla başla çalıştığını söyledi.

Bugün yapılması gereken kongre öncesi tüm hazırlıkların yapıldığını ancak bir gün önce genel merkez tarafından kongrenin iptal edildiğini aktaran Çolak, bu nedenle çok üzgün olduklarını aktardı.

Genel Merkez tarafından yönetim listesi konusunda anlaşmazlığa düştüklerini aktaran Çolak, şöyle konuştu:

"Kongrenin iptal edilmesi bizi derinden üzmüştür, hakkımızı helal etmiyoruz. Şanlıurfa'dan özür diliyoruz. Dünden bu yana genel başkanımız Fatih Erbakan'dan bir telefon bekliyorduk, maalesef beni aramadı. Bizi zaten en çok derinden yaralayan Fatih Erbakan olmuştur. Arayarak 'problem nedir' diye sorması gerekirken sessizliğini korudu. Bizler de yönetim kurulu ve ilçe başkanlarımızla beraber artık dayanamayacağımızı beyan ettik. Artık bu partiye inancımız kalmamıştır. Biz istifamızı sunuyoruz. Bizler milli görüşçüyüz. İstifa ettik ama başka bir partiye gitme şansımız yoktur. Bir düzenlenme yapılırsa ve partimizden bize bir görev düşerse de yapmaya hazırız. Yönetim, merkez ilçe ve gençlik kolları yani merkezin tamamı beraberiz. Diğer ilçelerden de aradılar ve yanımızda olduklarını söylediler. İl yönetimi, 3 merkez ilçe yönetimimiz var, kırsal bölgelerden de istifalar gelecektir. Merkez ve ilçelerimizle birlikte yaklaşık 200 istifa olacak. Toplamda da üyelerle birlikte 1000'in üzerinde istifalar olacaktır. Yeniden Refah Partisi'ndeki görevimizden istifa ediyoruz ve dinlenmeye geçiyoruz. Herhangi bir partiye de geçmiyoruz."

 

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