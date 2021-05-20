Yeniden Refah Partisi'nde ilk seçim heyecanı! Kadın aday yarışacak

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7 yıl aradan sonra köy statüsünden belde statüsüne dönüştürülen Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki Güney kasabasının sakinleri, 6 Haziran’da belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gidecek. İlk büyük kongresini 45 bini aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştiren Dr. Fatih Erbakan başkanlığındaki Yeniden Refah Partisi, Güney beldesi belediye başkanlığı seçimlerinde tercihini bir kadın adaydan yana kullandı.

'24 saat hizmet anlayışı ile çalışacağız'

Yeniden Refah Partisi adına 6 Haziran'daki seçimlere hazırlanan Ayten Karakaya göreve geldiğinde; insana değer veren, samimi, yapıcı, dert dinleyen, 24 saat hizmet temelli belediyecilik anlayışı ile hareket edeceklerini belirterek şunları söyledi:

"Kadınlar adına da ülkem adına da gurur verici bir olay ancak benim ülkem bunu ilk defa yapmıyor. Dünya milletlerinden önce bu hak evvela bize verilmişti. Kadınlar; zekaları, heyecanları, girift problem çözme ve analiz yetenekleri ile yaratılmış insanlardır. Elbette bir kadının ülke yönetiminde söz sahibi olması olağandır. Ayrıca beldede 7 parti içinde tek kadın aday ve belediye meclis üyesi listesinin yarısı kadın olan tek partiyiz. Çok onurluyum. Bundan sonrası için de kadınlarımızı sosyal hayata daha çok katacak, gelişen, eğiten, vizyon sahibi olmalarını temin edecek projelere destek vereceğiz. Bu adaylığa beni layık gören sayın Genel Başkanımız Fatih Erbakan ile partililerimize teşekkür ediyorum."

Ünlü sanatçı Davut Güloğlu da destek için Güney'e geliyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Kültür ve Sanat Danışmanı, MKYK üyesi sanatçı Davut Güloğlu, belediye başkan adayı Ayten Karakaya'ya destek vermek için iki gün boyunca Güney Beldesinde olacak. Vatandaş ve esnaftan oy isteyecek Güloğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak da eşlik edecek.

Ayten Karakaya kimdir?

Ayten Karakaya 1980 Afyonkarahisar doğumlu. İlk, Orta ve lise öğrenimini Afyonkarahisar Merkez'de tamamladı. Halen Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde son sınıf öğrencisi olarak eğitim hayatına devam etmektedir. 2015 yılından beri evli olan Ayten Karakaya, aynı zamanda 1997 yılından beri de kardeşleriyle birlikte işletmecilik hayatına devam etmektedir. Millî Görüş dâvâsına hizmetleri Necmettin Erbakan Vakfı'nın çeşitli kademelerinde görev almasıyla başlayan Ayten Karakaya, Yeniden Refah Partisi'nin Afyonkarahisar Kadın Kolları Teşkilâtında değişik kademelerinde hizmetlerine devam etmektedir.