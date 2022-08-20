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Siyaset Yeniden Refah Partisi'nde bayrak değişimi!
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nde bayrak değişimi!

Yeniden Refah Partisi’nde görevden alınan İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi’nin yerine atama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 01:48:00 -
Yeniden Refah Partisi'nde bayrak değişimi!

Yeniden Refah Partisi’nde görevden alınan İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi’nin yerine atama yapıldı.

Genel Başkan Fatih Erbakan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İstanbul İl Başkanı olarak Mustafa Doğan’ın görevlendirildiğini duyurdu.

Hüseyin Terzi, ‘Muhterem liderimiz Fatih Erbakan’ın yüzünü kızartacak hiçbir eylemim ve söylemim olmadığını düşünüyorum. Şerefimle geldim, şerefimle görevimden alındım’ demişti.

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Yorumlar

yaşamak güzel

terzi bunların düdüğünü çalmıyordu
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