Yeniden Refah Partisi'nde bayrak değişimi!
Yeniden Refah Partisi’nde görevden alınan İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi’nin yerine atama yapıldı.
Yeniden Refah Partisi’nde görevden alınan İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi’nin yerine atama yapıldı.
Genel Başkan Fatih Erbakan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İstanbul İl Başkanı olarak Mustafa Doğan’ın görevlendirildiğini duyurdu.
Hüseyin Terzi, ‘Muhterem liderimiz Fatih Erbakan’ın yüzünü kızartacak hiçbir eylemim ve söylemim olmadığını düşünüyorum. Şerefimle geldim, şerefimle görevimden alındım’ demişti.