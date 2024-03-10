Yeniden Refah Partisi'den tepki çeken reklam filmi! Sığınmacıları böyle aşağıladılar.
Yeniden Refah Partisi'nden Fatih Belediye Başkan adayı olan Halit Özkarataşlıoğlu adına yapılan reklam filmi tepki çekti. Reklam filminde, sığınmacıların kutuya koyulup, sınır dışı edildiği gösterildi. Filmi izleyenler “Rahmetli Erbakan Hoca’nın oğlunun partisinde ‘Ensar’ şuuru kalmamış” dediler. İşte o film...
Yeniden Refah'ın Fatih ilçe belediye başkan adayı Halit Özkarataşlıoğlu'nun yerel seçimler çalışmaları kapsamında hazırladığı video klip sosyal medyada tepki topladı. Özkarataşlıoğlu’nun mültecileri hedef alan videosunda Fatih'teki mülteciler tek tek kutulara konularak deport (sınır dışı) ediliyor.
"ÜMİT ÖZDAĞ'IN BİLE AKLINA GELMEZ"
Hızla yayılan video bazı kullanıcılar tarafından "Ümit Özdağ'ın bile aklına gelmezdi" yorumlarına neden oldu.