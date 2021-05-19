Yeniden Refah Partisi uyardı! Uyuşturucu kullanımında korkutan veriler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelesinde gelinen son noktayı değerlendirdi. Ülkemizdeki uyuşturucu sorununun vahim boyutlara ulaştığını belirten Prof. Aydal, "Elimizdeki verilere göre, uyuşturucu ticaretindeki ve uyuşturucu kullanımındaki artışın çok ciddi oranlara ulaştığı gözlenmektedir." dedi.

Uyuşturucu ticaretinden tutuklananların sayısı 45 kat arttı

Prof. Aydal'ın açıklamaları şöyle:

"Son zamanlarda dünyanın başına bela olan uyuşturucunun çeşitli tiplerinin ülkemizin de başına bela olduğu yıllardır söylenmektedir. Son günlerde basında ısrarla telaffuz edilen, Mersin ve İzmir limanlarına geldiği ifade edilen beş ton kokainin de her nasılsa kaybolduğu haberleri de konunun tekrar gündeme oturmasını sağlamıştır. 2006-2019 yılları arasında uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunanlar ile uyuşturucu kullanan kişilerden tutuklu bulunanların izleri sürüldüğünde karşımıza çıkan tablo çok dikkat çekici. Bazı illerdeki uyuşturucu ticaretinden tutuklu sayısındaki artışların yüzde 4500'lere (45 misline) ulaştığı görülmüştür."

Zehir trafiğinde Türkiye ana güzergah!

Uyuşturucu ticaret trafiğinde iki farklı yol izlendiğini belirten Aydal, "Özellikle Afganistan üzerinden gelen uyuşturucuların Afganistan, İran veya Irak sınırından Diyarbakır’a geldiği, buradan da Şanlıurfa üzerinden Akdeniz sahilindeki illere ulaştığı anlaşılmaktadır. Akdeniz’den de Isparta-Uşak yolunu takip ederek Ege bölgesine yayıldığı görülmektedir. Diğer hattın ise Bingöl-Elazığ-Malatya-Kayseri-Nevşehir-Kırşehir-Kırıkkale hattı olduğu düşünülmektedir. Marmara bölgesindeki Kocaeli ilinden, Ege bölgesinde Muğla’ya kadar olan bütün illerdeki suçlu artışı, bu bölgedeki ticaretin de yoğun olduğunu göstermektedir. Uyuşturucu naklindeki bir diğer hat ise, Kolombiya başta olmak üzere, Orta Amerika ülkelerinden limanlarımıza gelen gemiler aracılığıyla olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu kullanımında İstanbul, İzmir ve Bursa alarm veriyor!

Kalıcı önlemler alınmadığı takdirde uyuşturucu sorununun içinden çıkılmaz bir duruma geleceği uyarısında bulunan Aydal, şunları söyledi:

"Uyuşturucu kullanan kişilerin sayısal olarak en çok arttığı ilk üç il sırasıyla; İstanbul, İzmir ve Bursa iken, şehrin nüfusuna oranı hesaplandığında uyuşturucu kullanımında en çok artış gösteren illerin İzmir, Samsun ve Aydın olduğu belirlenmiştir. Yetkililerce kısa sürede önlem alınmadığı takdirde uyuşturucu probleminin hızla artacağı şüphesizdir."

2006-2019 yılları suçlu sayısı en çok artan on ilimize ait tablo

2006-2019 yılları arasında Nüfusa oranla suçlu sayısı en çok artan on ilimize ait tablo

2006-2019 yılları arasında nüfusa oranla, suçlu sayısı en çok azalan, en az artan ve en çok artan on ilimize ait tablolar ve bu illerin harita üzerindeki konumları

2006-2019 yılları arasında, nüfusa göre suçlu sayısı artışlarını gösteren harita. Bu haritaya göre en az suçlu artışı olan iller kırmızı ve mor renkle gösterilen illerdir. Ardahan-Bartın hattındaki Karadeniz illerinin bu konuda nispeten az problemli olduğu söylenebilir. Diyarbakır-Antalya hattı ile Bingöl-Kırıkkale hattındaki illerimizin bu konuda çok sıkıntılı olduğu görülmektedir.

Uyuşturucu kullanan ve tutuklanan insanlardaki sayısal artışı gösteren tablo

Uyuşturucu kullanan ve tutuklananların, şehrin nüfusuna oranla artışını gösteren tablo

2006-2019 yılları arasında suçlu sayısı en çok azalan, en az artan ve en çok artan on ilimize ait tablolar ve bu illerin harita üzerindeki konumları

2006-2019 yılları arasında suçlu sayısı en çok azalan, en az artan ve en çok artan on ilimize ait tablolar ve bu illerin harita üzerindeki konumları. (Bu konuda İzmir, Aydın, Samsun gibi illerimizin başı çektiği görülmektedir. Konya gibi bir ilimizin bu listede bulunması ise araştırılacak bir başka konudur.)