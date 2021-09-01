Yeniden Refah Partisi 'PCR test zorunluluğu'nun iptali için Danıştay'a dava açtı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerisi sonrasında, İçişleri Bakanlığı tarafından 20 Ağustos 2021 tarihli "Bazı Faaliyetler İçin PCR Zorunluluğu" konulu genelge yayımlanmıştı. Yeniden Refah Partisi, ilgili genelgenin yürütmesinin durdurulması için Danıştay'a dava açtı. Dava dilekçesi, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla ve MKYK üyesi parti vekili Av. Abdülkadir Yılmaz öncülüğünde parti avukatlarından oluşan heyet tarafından Danıştay Başkanlığı'na sunuldu.

Yeniden Refah Partisi tarafından 15 sayfadan oluşan bir dava dilekçesi hazırlandı. Dilekçede, özetle şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk ve kanun devleti olduğu, genelge ile temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılamayacağı, genelgede sınırlama yapılan kişi dokunulmazlığı, seyahat hürriyeti, bilim ve sanat hürriyetlerinin Anayasa’nın ilgili maddesinde gösterilen sebeplerle ve ancak kanunla sınırlandırılabileceği vurgusu yapılmıştır."

"Bunun yanı sıra sağlık hukuku mevzuatı uyarınca, kişinin vücuduna yapılan her türlü müdahalenin bazı şartlara ihtiyaç duyduğu lakin, zorunlu aşı ve PCR test uygulamasında bu şartların bulunmadığı, özellikle Türkiye’nin taraf olduğu Biyotip Sözleşmesi mucibince, tıbbi müdahalelerde hür ve tamamen aydınlatılmış irade bulunması gerektiği ifade edilerek böyle bir sınırlama kanunla dahi yapılmak istense Biyotip Sözleşmesi’nin uygulama alanı bulacağı, kanunun uygulanmayacağı belirtilmiştir."

'Telafisi imkansız maddi ve manevi zararlar oluşacak'

"Son olarak, iptali istenen genelgenin içeriğini oluşturan zorunlu PCR test ve aşı uygulamasının 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle başlaması halinde milyonlarca vatandaşımızın telafisi imkânsız maddi ve manevi zararlara sebep olacağı, hukuka aykırı genelgenin uygulanmakla etkisini yitirecek bir genelge olduğundan bahisle yürütmenin durdurulması kararı verilmesi talep edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."