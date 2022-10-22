Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan "İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?" sorusuna net yanıt

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Habertürk ekranlarında gazeteci Serap Belet'in sorularını yanıtladı. Fatih Erbakan, partisinin Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin de değerlendirmede bulundu.

"Çekimser kalacağız"

İkinci turda iki ittifak lehine de beyan vermeyeceklerini belirten Erbakan," 2023 seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda biz de çekimser bir tavır sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İki tarafın vebaline ortak olmayacağız"

Erbakan, "Hem Cumhur hem de Millet...İki tarafın da vebaline ortak olmayacağız. İkinci turda iki taraf lehine de açıklama yapmayacağız" dedi.

"Kılıçdaroğlu'nun çıkışı bizi şaşırttı"

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı hakkında da değerlendirmede bulunan Erbakan, şöyle devam etti: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkışı bizi şaşırttı. Başörtüsüne anayasal güvence önemli bir konu. Meclis'e geldiğinde kimin samimi olduğu görülür. Geç bile olsa adım atılmış olması önemlidir."