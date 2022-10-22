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Siyaset Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan "İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?" sorusuna net yanıt
Siyaset

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan "İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?" sorusuna net yanıt

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ikinci turda çekimser kalacaklarını belirterek, "İki tarafın da vebaline ortak olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 21:13:00 - 2022-10-22 21:18:52
Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan "İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?" sorusuna net yanıt

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Habertürk ekranlarında gazeteci Serap Belet'in sorularını yanıtladı. Fatih Erbakan, partisinin Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin de değerlendirmede bulundu.

İkinci turda iki ittifak lehine de beyan vermeyeceklerini belirten Erbakan," 2023 seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda biz de çekimser bir tavır sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erbakan, "Hem Cumhur hem de Millet...İki tarafın da vebaline ortak olmayacağız. İkinci turda iki taraf lehine de açıklama yapmayacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı hakkında da değerlendirmede bulunan Erbakan, şöyle devam etti: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkışı bizi şaşırttı. Başörtüsüne anayasal güvence önemli bir konu. Meclis'e geldiğinde kimin samimi olduğu görülür. Geç bile olsa adım atılmış olması önemlidir."

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