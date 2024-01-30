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Siyaset Yeniden Refah Partisi ittifak kararını açıkladı!
Siyaset

Yeniden Refah Partisi ittifak kararını açıkladı!

Yeniakit Publisher
2024-01-30 18:40:00 - 2024-01-30 19:08:55

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Kılıç ittifak görüşmelerine ilişkin heyetler arasındaki görüşmelerin tamamlandığını belirtti.

Yeni bir buluşma yapmaya gerek kalmadığını ifade eden Kılıç, "Taraflar söylediler, dinlediler, anladılar ve ayrıldılar. Biz ittifak sürecinin daha fazla uzaması düşüncesinde değiliz." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın ittifak konusundaki nihai kararı Cuma günü duyuracağını da sözlerine ekleyen Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

İttifak konusunda Yeniden Refah Partisi Merkez Yürütme Kurulu da değerlendirmesini yapmıştır. Genel Başkanımız gerekli gördüğü diğer değerlendirme ve istişareleri yapacaktır. Nihai kararını önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacaktır. 31 Mart yerel seçimlerine yönelik ittifak arayışlarına ilişkin Yeniden Refah Partisi'nin görüş ve yaklaşımı Genel Başkanımız sayın Fatih Erbakan tarafından cuma günü saat 14.30’da İstanbul'da düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacaktır. Dolayısıyla Yeniden Refah Partisi olarak kamuoyunu yeterince meşgul eden bu konudaki görüşümüzü Genel Başkanımızın yapacağı açıklamayla Türk toplumuyla paylaşmış olacağız. Alınacak kararın, atılacak adımların herkes için, hepimiz için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor temenni ediyoruz.

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