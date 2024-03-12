Yeniden Refah Partisi ile gerilim neden arttı? Canlı yayında kaç ilçe istedikleri açıklandı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, HABERTÜRK'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ala, son günlerde çok tartışılan Yerniden Refah Partisi ile olan gerilime son noktayı koydu.

Efkan Ala, "Yeniden Refah'la yaptık görüşmelerimiz bir mutabakata varamadık. Çünkü bizden daha ilk görüşmelerde ve ondan sonra da istedikleri yerler, bizim zaten yüzde 50'nin üzerinde oy aldığımız iller ve büyükşehirler oldu. Kocaeli'de yüzde 55 almışız. Sakarya'da yüzde 65 ile seçilmiş. İlçe olarak İnegöl. Yüzde 65 ile seçilmiş. 100'e yakın ilçeydi" dedi.

Efkan Ala'nın açıklamaları şu şekilde;

"100'e yakın ilçe istemişler"

Yeniden Refah'la yaptık görüşmelerimiz bir mutabakata varamadık. Çünkü bizden daha ilk görüşmelerde ve ondan sonra da istedikleri yerler, bizim zaten yüzde 50'nin üzerinde oy aldığımız iller ve büyükşehirler oldu. Kocaeli'de yüzde 55 almışız. Sakarya'da yüzde 65 ile seçilmiş. İlçe olarak İnegöl. Yüzde 65 ile seçilmiş. 100'e yakın ilçeydi. O kadar detayına girmek istemiyorum. Kütahya'yı, başka yerleri istediler. Görüşmelerde şöyle bir anlayıştan hareket ettik. Bizde olan yüzde 50'nin 60'ın üstünde olan il ve ilçeyi vermemizin ne anlamı olabilir? Burada bir anlaşma sağlanamadı. Anlaşamama konusunda anlaştık. Mutabakata varılmadı ve ondan sonra da Cumhur İttifakı çatısı altında değil Yeniden Refah Partisi. Bazı yerlerde, toplantılarda, bazı adayları bunu özellikle söylüyorlar. Çok net açık biçimde Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı içerisinde değildir.

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Soru şu; Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na dahil mi? Değil. YRP birçok yerde seçime gidiyor. AK Parti ile CHP'nin yarıştığı yerlerde Yeniden Refah Partisi de belediye başkanlığı seçimine giriyor. Bu sonuçta kime hizmet eder? Kim buradan kazançlı çıkar? Siyaset profesörü olmaya gerek yok. Tabii ki bizim tabanımızdan, sağ kesimden alıyor. Tabii ki CHP kazançlı çıkar. Vatandaşlarımızın sandığa giderken bunu dikkate alacaklarına inanıyorum. Takdir kendilerinindir.