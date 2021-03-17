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Siyaset Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan olay andımız açıklaması: Merhum Hocamız da...
Siyaset

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan olay andımız açıklaması: Merhum Hocamız da...

Hüda Par Genel Başkanı İshak Sağlam, beraberindeki heyetle Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 20:51:00 -
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan olay andımız açıklaması: Merhum Hocamız da...

Hüda Par Genel Başkanı İshak Sağlam, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Sağlam ve Erbakan, Yeniden Refah Partisi Genel Merkez binasında gerçekleşen ziyaretten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

'1982 Anayasası mutlaka değişmelidir'

Anayasa değişikliğine ilişkin istişarelerde bulunduklarını belirten Dr. Fatih Erbakan, "Bugün değerli başkanın ziyareti ile anayasa konusunu tekrardan gündemimize aldık, müzakere ettik. Sayın başkanın da ifade ettiği gibi mevcut anayasa maalesef askeri vesayeti ürünüdür." dedi. Hüda Par Genel Başkanı İshak Sağlam da "1982 Anayasası mutlaka değişmelidir." diye konuştu.

Merhum Erbakan'ın andımız çıkışını hatırlattı

Danıştay'ın andımız kararına ilişkin de değerlendirmede bulunan Fatih Erbakan, merhum Necmettin Erbakan'ın andımız konusundaki çıkışını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Merhum Erbakan hocamızın andımız ile ilgili meşhur konuşması ve bu konuşma sonucunda da ceza alması konusunu bütün kamuoyu, herkes çok iyi biliyor. Erbakan hocamızın da aslında rahatsız olduğu kısım ırkçı anlam olarak nitelendirilebilecek bir takım ifadelerin andımızın içerisinde olmasıydı. Merhum Hocamız, 'Madem biz 83 milyonu kucaklayacağız ve tek devlet, tek bir milletle birlik beraberlik içinde olacağız. Öyleyse bir takım ırkçı manaya gelebilecek, ayrıştırıcı sayılabilecek ifadelerin okutulması toplumun önemli bir kesimini rahatsız etmektedir' diye bir konuşma yapmıştı. Tabi bu noktada toplumun bir diğer kesiminin de bu konuda hassas olduğunu görüyoruz."

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Yorumlar

Dağlar da çok davşanlar var, zıplaşıyorlar

Şu an lazım değilsiniz; ve tabii ki daha sonra da.. Eyleşin şimdilik.
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memo

andimiz ilelebet kalacak
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