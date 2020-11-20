Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bolu'da konuştu:

BOLU (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Dar gelirli milyonların alım gücünü, refah seviyesini aynen 54. Hükümet'te olduğu gibi yeniden arttıracağız." dedi.

Bolu'nun Gerede ilçesine gelen Erbakan, esnaf ziyaretinin ardından şehir merkezine hareket etti.

Bolu'da İzzet Baysal Caddesi'ndeki iş yerlerini ve esnafı ziyaret eden Erbakan, partisinin İsmetpaşa Caddesi'ndeki il binasının açılışını gerçekleştirdi.

Erbakan, esnaf ziyareti esnasında gazetecilere yaptığı açıklamada, hem Bolu'da hem de Gerede'de il ve ilçe teşkilat binaları ile esnafı ziyaret ettiklerini belirterek, "Anadolu'nun dört bir yanında 'Anadolu buluşmaları' kapsamında halkımızın yanına giderek bizzat kendimiz derdini, taleplerini, sıkıntılarını dinliyoruz. Bu sıkıntıların, bu problemlerin çözümünün Milli Görüş'te ve Yeniden Refah Partisinde olduğunu kendilerine iletiyoruz." şeklinde konuştu.

Anadolu ziyaretlerinde gördükleri en büyük problemin ekonomik sıkıntılarla geçim derdi ve işsizlik olduğunu dile getiren Erbakan, şöyle konuştu:

"Yeniden Refah Partisi olarak aynen 54. Hükümet'teki Milli Görüş bolluk ve bereketini yeniden bu millete yaşatmak üzere aynı zihniyetle, aynı aşkla yola çıktığımızı, borç, faiz, zam, vergi ekonomisinden üretim, istihdam, ihracat ekonomisine geçeceğimizi belirtiyoruz. Dar gelirli milyonların alım gücünü, refah seviyesini, aynen 54. Hükümet'te olduğu gibi yeniden arttıracağız.



Çiftçi ve köylünün yüzünü de en yüksek taban fiyatlarıyla, en büyük teşviklerle yine aynen 54. Hükümet'te Milli Görüş'ün yaptığı gibi güldüreceğimizi ifade ediyoruz. 'Önce millet' diyerek, milletimizi Türkiye'nin dört bir yanında bire bir şahit olduğumuz bu sıkıntıdan, bu felaketten kurtarmak için gece gündüz koşuyoruz."



