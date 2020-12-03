Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü açıklaması:

ANKARA (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah iktidarında engelli istihdamı zorunluluğunu en azından yüzde 5'e çıkaracağız. Çalışanlarının yüzde 90'ı engelli personelden oluşan fabrikalar kuracağız." ifadesini kullandı.

Erbakan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Necmettin Erbakan'ın Başbakan olduğu 54. Hükümet döneminde engellilere yönelik yapılan çalışma ve kanuni düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Erbakan, Milli Görüş'ün temsilcileri olarak engellilerin maddi ve manevi sıkıntılarını ortadan kaldırmak için tüm imkanları seferber edeceklerini belirtti.

Nüfusun yüzde 12,5'ini engelli vatandaşlar oluşturmasına rağmen, kamu ve özel sektörde engelli istihdam zorunluluğunun sadece yüzde 3 seviyesinde olduğuna değinen Erbakan, şöyle devam etti:

"Yeniden Refah iktidarında engelli istihdamı zorunluluğunu en azından yüzde 5'e çıkaracağız. Çalışanlarının yüzde 90'ı engelli personelden oluşan fabrikalar kuracağız. Kendi işini kurmak isteyen engellilerimize bu işle ilgili özel kurs verilip, başarılı olanlara işlerini kurarken devlet desteği sağlanacak. Bu destek bugün olduğu gibi 'geri ödemeli' değil, 'hibe' şeklinde olacak. Ayrıca engellilerimizin kurduğu iş yerleri vergiden de tamamen muaf tutulacak."

Erbakan, engellilerin bakımını üstlenenlere verilen maaşın yükseltilerek, en az asgari ücret düzeyine çıkarılacağını ve bu bakımı yapan kişinin SGK priminin devlet tarafından karşılanacağını vurguladı.

Çalışamayan engellilerin elektrik, doğal gaz ve su giderlerinin tamamının, iletişim giderlerinin belirli bir kısmının da devlet tarafından karşılanacağına işaret eden Erbakan, TOKİ projelerinde engellilere ayrılan daire sayısının yükseltileceğini bildirdi.

Özel eğitim uygulama okullarının yaygınlaşmasının sağlanacağını vurgulayan Erbakan, şunları kaydetti:

"İş yerleri, okullar, alışveriş merkezleri, kamu binaları, ibadethaneler ve konutlar en geç bir sene içinde engellilerimize uygun hale getirilecek. Bu özellikleri taşımayan binalara kesinlikle iskan verilmeyecek. Engelli sporcularımız kısıtlı imkanlar ile dünya çapında başarılara imza atmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın da diğer vatandaşlarımız gibi spor yapmaları için gerekli alt yapı yerel yönetimler ile koordineli olarak en etkili şekilde sağlanacak. Özellikle ilgili bakanlıklarda 10 milyon engelli vatandaşımızı temsil etmek üzere, engelli vatandaşlarımızdan sorumlu Bakan Yardımcısı atanıp, alınan kararların engelli vatandaşlarımıza uyumluluğu gözetilecektir."​​​​​​​