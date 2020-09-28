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Aktüel Yeniden Refah Partisi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı:
Aktüel

Yeniden Refah Partisi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı:

"Ermeni tarafının bu saldırısı, Azerbaycan egemenliğini ihlal ettiği gibi bölgesel barışı da tehlikeye atabilecek bir adımdır" - "Kardeş Azerbaycan'ın haklı davasının yanındayız"

Yeniakit Publisher
2020-09-28 15:06:38 -
Yeniden Refah Partisi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı:

ANKARA (AA) - Yeniden Refah Partisi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

Partiden yapılan açıklamada, Ermenistan'ın 12 Temmuz'daki Tovuz mevzilerine saldırısı sonrası bugün de Dağlık Karabağ'a yönelmesinin asla tesadüfi olmadığı belirtildi.

Saldırıların Rusya'nın, Ermeni diasporasının yoğun olduğu Fransa'nın ve ABD'nin bilgisi dışında gerçekleşme imkanının olmadığı vurgulanan açıklamada, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ işgaline derhal son vermesi gerektiği bildirildi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesine yönelik saldırısının şiddetle kınandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ermeni tarafının bu saldırısı, Azerbaycan egemenliğini ihlal ettiği gibi bölgesel barışı da tehlikeye atabilecek bir adımdır. Azerbaycan, Ermenilerin güç kullanımına karşı sadece nefsi müdafaa hakkını kullanmış olup, Ermeni tarafının kabul edilemez saldırısı, taraflar arasındaki ateşkesin tek taraflı ihlalidir. Bu hususta ilgili uluslararası kurum ve kuruluşlar, Ermenilerin sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırılarına karşı derhal gerekli caydırıcı önlemi almalı ve Tovuz olayından sonra yeniden planlanıp sahneye konan bu tehlikeli kışkırtma eylemini derhal durdurmalıdır."

Ermenistan'ın, hamlesiyle bölgede Türkiye'yi zor duruma sokmak istediğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ermenistan, son dönemlerde enerji ve ulaştırma alanlarında Türkiye ile Azerbaycan arasında yaşanan olumlu gelişmeleri de dikkate alarak enerji nakil hattı ve demir yolu ulaşım bölgesini içinden çıkılmaz girift bir hale getirerek adeta yeni bir sorun yumağı haline dönüştürmeye çalışmaktadır. Ermenistan, özellikle Türkiye'yi de içinden çıkılması güç kaos ortamına çekebilmek amacıyla son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerde ülkemize karşı caydırıcı politikalar devşirmeye çalışan ABD, Fransa ve Rusya'nın üstü örtülü desteklerini almadan tek başına inisiyatif kullanarak büyük çaplı bir saldırı başlatabilmesi pek mümkün gözükmemektedir. Nitekim Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de benzer konuya dikkati çekerek 'Ermenistan'ın saldırısının planlı ve programlı olduğunu' vurgulaması son derece önem arz etmektedir. Kardeş Azerbaycan'ın haklı davasının yanındayız."

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