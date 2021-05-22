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Dünya Yeniden ortaya çıktı: Libya'da darbeci Hafter'den yeni kalkışma girişimi!
Dünya

Yeniden ortaya çıktı: Libya'da darbeci Hafter'den yeni kalkışma girişimi!

Libya'da darbeci Hafter'in kontrolündeki para askerlerden yeni bir kalkışma girişimi olduğu belirtildi. El Cufra semalarında savaş uçakları görülürken kalıcı ateşkes anlaşmasından bu yana darbeci Hafter'in ülkeye uçaklar dolusu paralı asker taşıdığı tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 01:51:00 -
Yeniden ortaya çıktı: Libya'da darbeci Hafter'den yeni kalkışma girişimi!

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.

El Cufra semalarında darbeci Hafter uçakları görüldü

Orduya bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Hafter'e bağlı bir savaş uçağı ile bir helikopterin Trablus'un 600 kilometre güneydoğusundaki El-Cufra semalarında uçtuğunun gözlemlendiği belirtildi.

Açıklamada, bunun 5+5 Ortak Askeri Komite'nin Cenevre'de yaptığı ateşkesin ihlali olduğu kaydedildi.

Suriye'den paralı asker taşıyor

Basın Merkezinin açıklamasında, "Esed rejimiyle ilişkisi bulunduğu" gerekçesiyle ABD'nin yaptırım listesindeki "Cham Wings" isimli hava yolu şirketine ait yolcu uçaklarının, ateşkes anlaşmasının imzalandığı tarihten bu yana Suriye'den Hafter'e paralı asker taşımak için 67 uçuş gerçekleştirdiğinin gözlemlendiği ifade edildi.

Kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

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