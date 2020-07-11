Yeniden kullanılabilir ambalajlara yönelik depozito uygulaması için yeni kriterler belirlendi

ANKARA (AA) - ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar" ile depozitolu ambalajların sistemli yönetilmeleri için gerekli kriterler belirlendi.

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yeniden kullanılabilir ambalajlara yönelik depozito uygulamalarını geliştirerek düzenleyen "Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlandı.



Yapılan düzenleme ile yeniden, tekrar kullanılabilir ambalajları piyasaya sunan firmalarca, Bakanlığın hazırladığı Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden depozito planı hazırlayıp sunulacak. Bakanlığın firmaların sunduğu depozito planını uygun bulması durumunda bu plana kod numarası tahsis edilecek ve uygulama bu plan doğrultusunda yürütülecek.



Düzenleme LPG tüpü, su damacanası, ahşap-plastik palet, hotel, restoran ve kafeler gibi yerlerde verilen depozitolu içecek şişe ve fıçıları, kimyasal ambalajları piyasaya sunan firmaları kapsıyor.



Firmalar bu düzenlemeyle getirilen yeni kriterlere, 1 Ocak 2021 tarihine kadar uyum sağlayacak.



- Yeni kriterler israfı önleyecek

Bakanlık, getirdiği yeni kriterler ile belirlenmiş bir sistem dahilinde ülke genelinde depozitolu ürünlerin izlenebilmesini ve kontrol edilebilmesini kolaylaştırmayı, depozitolu ambalajların yeniden kullanımlarının artırılmasını, kaynakların korunmasını ve israfın önlenmesini hedefliyor.

Düzenleme ile 2021'den itibaren ambalaj etiketlerinde açıkça görünür, okunaklı ve kolay silinmeyen, bozulmayan "Depozitoludur" ibaresi bulunacak ve sisteme özgü barkodlar kullanılacak.

Ambalajlı ürünün depozito bedeli satış/teslim belgesinde ürün fiyatından ayrı gösterilecek.

Market, bakkal, büfe gibi satış noktalarında satılan depozitolu ambalajlar, yine aynı yerlere iade edilebilecek.

- Depozitolu ürün takas edilebilecek

İade edilen ambalajların depozito bedeli, ambalajı iade edene geri ödenecek veya aynı mahiyette yeni bir ambalajlı ürün ile takas edilebilecek.

Boş ambalajların, piyasaya sürenler tarafından kurulacak sistem ile satış noktalarından veya bayilerden toplanması sağlanacak.



Bakanlığın hazırladığı usul ve esaslarla, piyasaya yeniden, tekrar kullanılabilir ambalaj sunan ve depozito sistemini başarı ile yürüten firmaların geri kazanım katılım payı ödememeleri de sağlanacak. Bakanlık, Geri Kazanım Katılım Payına ilişkin ayrıntıları da ayrıca belirlendi.

