Yeniden kapanma olacak mı? Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırşehir ziyaretinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Bakan Koca, son dönemde Avrupa'da arttığı iddia edilen koronavirüs salgınına ilişkin değerlendirmesinde, "Korona virüs Avrupa'da artış gösteriyor. Bizde vaka görüldü mü? Bir önceki pandemi dönemine göre görülmedi. Özellikle son günlerde yurt dışında görüldüğüne dair çok yoğun bilgiler var. Türkiye'mizde bu ve benzeri bir varyant görülmedi." dedi ve ekledi: Bu görülen varyantlar sakın ha bizi endişelendirmesin, bizim kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil" dedi.

Bakan Koca, kızamık vakalarının artış göstermesine ilişkin yaptığı değerlendirmede de şöyle konuştu:

Kızamıkla ilgili yine dünyanın birçok ülkesinde özellikle göçlerin etkisinde etkisiyle son dönemde kızamık vakalarının arttığını biliyoruz. Kızamığın etkili olduğunu bilmekteyiz. Kızamıktan korunmanın en etkili yolu bildiğimiz gibi aşı. Bununla ilgili herhangi bir tereddüdümüz yoktur. Aşıyla ilgili de Bilim Kurulumuzun güncellediği şekliyle bütün vatandaşlarımızın ve evlatlarımızın dokuzuncu ayda ve dördüncü yaşında olmak üzere aşılarını özellikle ihmal etmemeleri son derece önemli. Çünkü ciddi anlamda koruduğunu biliyoruz. Bizde kızamık vakaları özellikle iki üç ay öncesine göre giderek azaldı. Daha bir kontrol altında ve ağırlıklı görülen ilimiz ise yüzde 80'e yakın İstanbul. Sonra ikinci ilimiz Ankara. Şu anda Gaziantep dördüncü sırada Kocaeli ve Diyarbakır şeklinde.