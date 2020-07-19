Yeniden gündem oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya tarihi ayar

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Ayasofya'nın 86 yıllık esaret zincirlerinin kırılarak yeniden camii olarak ibadete açılması Türkiye'de ve İslam dünyasında büyük coşkuyla karşılanırken Yunanistan ve bazı Batı ülkeleri ile içimizdeki Bizans artıkları kararı hazmedemeyerek tepki göstermişti.

Papa Francis de Türkiye'nin Ayasofya kararına karşı çıkarak, "Aklım İstanbul'da. Ayasofya'yı düşünüyorum ve çok acı çekiyorum" demişti.

Erdoğan'dan Papa'ya tarihi ayar

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Külliye'de yaptığı görüşme yeniden gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa'ya Fatih Sultan Mehmet'in Bosna'da ikamet eden Hristiyanlara verdiği "Din ve İnanç Özgürlüğü Fermanı"nın gümüş zemin üzerine hazırlanmış tablosunu hediye etmişti.

Erdoğan tarafından Papa'nın yüzüne okunan fermanda, ''Ben ki Sultan Mehmed Hanım; ihsan edip Bosna rahiplerine buyurdum ki: Kiliselerinizde korkusuzca ibadet ve memleketimizde korkusuzca ikamet edin. Ne vezirlerimden ne de halkımdan kimse bunları incitmesin ve rencide etmesin. Allah'a, Peygambere, Kur'an'a ve kuşandığım kılıca yemin olsun ki canları, malları ve kiliseleri bana itaat ettikleri sürece güvencem altındadır'' ifadeleri yer alıyor.

Fatih'in fermanı yüzüne okunan Papa ise duruma bozularak suratı adeta şekilden şekle girmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Papa'ya verdiği bu tarihi ayar İslam karşıtlarının Erdoğan'a karşı yürüttüğü düşmanlığı özetler nitelikteydi.