Yenice’de “Saklı Yolun Cenneti Şeker Kanyonu“ festivali

Karabük’ün Yenice ilçesinde yer alan Şeker kanyonun’nun tanıtımı için bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan “Saklı Yolun Cenneti Şeker Kanyonu“ festivali için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Muhteşem güzelliği, zengin endemik canlı çeşitliliği ve doğadan gelenbuz gibi sularıyla doğa ve macera tutkunlarının uğrak yerlerinden bir yer olan Şeker kanyonun tanıtımı için yapılan festival 23 Ağustos Cuma günü start alacak.

Festival öncesi AK Parti Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, Meclis Üyeleri Recep Tetik’in de katılımıyla festival komitesi tarafından tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Şeker Kanyonun’da düzenlenen toplantıda konuşan Komite başkanı ve İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, tüm vatandaşları Cuma günü başlayacak olan festivale davet etti.

Yıldırım, festivalin bu yıl Satuk köyü uzunkum mevkinde yapılacağını gelecek yıl ise yapılacak yeni düzenlemeler sonucu Şeker Kanyonunda yapılacağını kaydederek,“ Yöresel ürünlerin tanıtımı ile başlayacak etkinliğimizde yöresel sanatçılarımız, Orhan Yaka, Yalçın-Şahika Erdem çifti ile Hasan Yılmaz sahne alacak. 24 Ağustos’ta ise şehir merkezinde bisiklet yarışmaları ile sürpriz etkinliklerimiz olacak“ dedi.

İl Genel Meclis Üyesi ve Komite üyesi Recep Tetik amaçlarının şeker kanyonunun dünyaya açılmasını hedeflediklerini kaydederek,“Onun için bu bölgeyi önce yöre halkımıza tanıtmayı ardından da burayı yapılacak yeni projelerle gelecek yıl daha farklı bir konsepte kavuşturarak dünyaya tanıtacağız“ dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ise, Yenice’nin tanıtımı bakımında ilk adımı attıklarını ifade ederek, “ Yenice emsalsiz bir doğa zenginliğine sahip. Emsali yok dersek çok mubala yapmış olmayız. Gerçekten saklı cennet diye tarif etmişler ve bizde bunun için şeker kanyonunu tanıtmamız gerekiyor. Tanıtmadan hiçbir şey olmuyor. İnsanlar bakıp göremeyebilir. Biz görmelerini sağlamak için çareler ve tedbirler almak durumundayız. Yenice’yi, Safranbolu’ya eklemek durumundayız, turizm olarak. Yenice Allah’ın vermiş olduğu karşı konulmaz bir bitki örtüsüne sahip. İnsanlar sadece bozmak ve harcamakla meşgul. Zararın neresinden dönebilirsek orayı kar kabul edeceğiz. Bu festivale katkı veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İşi bir noktaya getirip bir araya geldik. İşin henüz başındayız. Gelecek sene festivalimizi asıl yerinde yapacağız. Bu bölgeyi yeni bir tasarıma tabi tutacağız. Projelendirilmiş bir mekanla burada ikinci festivalimizi yapacağız. Üzerimize düşen görevimizi yaparak, Yenice’nin tanıtımı bakımında planlamayı ve programlamayı güzel yaparak, geçmişe sadık kalarak, geleceğimize taşlarımızı döşeyerek adımlayalım“ dedi.

Yenice’nin tanıtımı için güzel bir festival için bir arada olduklarını kaydeden Milletvekili Cumhur Ünal, ise, “Bir şeyin ucundan ne kadar çok kişi tutarsa, değerini anlayabilirsek o iş çok daha güzel olur. Şeker kanyonu için uzun bir süredir yapılan bir çalışma var. Bizde bunu yakından takip ettik. Bizde elimizden gelen desteği vermek için gayret ettik. Yüzde 85’inin üzerinde ormanla kaplı Yenice’de Şeker kanyonu ilçenin bir altını ve sermayesi. Bu sermayeyi hem dünyaya hem de insanlara anlatmak ve algılamak için gereğini yapmamız gerekir. Böyle bir güzelliği yaşamak için insanları festivalle bir araya getirmektir. Burada yapacağımız yeni restorasyon çalışmalarıyla gelecek yıl daha farklı bir etkinliğimiz olacak“ diye konuştu.