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Gündem Yeniçağ'dan ahlaksız karikatür! Erdoğan’ın o sözüne gönderme yaptı
Gündem

Yeniçağ'dan ahlaksız karikatür! Erdoğan’ın o sözüne gönderme yaptı

Geçtiğimiz günlerde CHP ve PKK yanlısı internet sitelerini ziyaret eden İYİ Partili Ahmet Çelik’in sahibi olduğu Yeniçağ, Taliban üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderme yaptı. Yayınlanan karikatürde, Erdoğan’ın parti kapatma tehditlerine karşı sarf ettiği söze gönderme yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 11:36:00 -
Yeniçağ'dan ahlaksız karikatür! Erdoğan’ın o sözüne gönderme yaptı

 yeniakit.com.tr 

CHP ve HDP ile yapılan ittifakı farklı bir boyuta taşıyan İYİ Parti, seviyeyi farklı bir boyuta ulaştırmış ve geçtiğimiz günlerde tepki çeken ziyaretlerde bulundu. İYİ Partili Milletvekili ve Yeniçağ Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Çelik, Diken’den Duvar’a, Halk TV’den BirGün’e birçok haber sitesini ziyaret etti. Özellikle Halk TV ziyareti dikkat çeken Çelik, “Halk TV halkın gözü kulağı oldu” dedi.

İYİ Partili Çelik’in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesi, söz konusu ziyaretleri övünerek birinci sayfasına taşırken, gazete bugün de tepkilere neden olan bir yayına imza attı.

Yeniçağ’da Emre Ulaş imzasıyla yayınlanan karikatürde, Taliban üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderme yapıldı. Söz konusu karikatürde, Taliban mensuplarının, “Artık katı Şeriat uygulayan Taliban gömleğini çıkardık.” dediği görüldü.

Aklınca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözüne gönderme yapan Yeniçağ tepki çekti.

Erdoğan, “Artık Milli Görüş gömleğini çıkardık” sözünü, parti kapatma tehditlerine karşı söylemişti.

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Yorumlar

Abdullah Birkul

Ne kadar cahilsin emre ulaş Şeriatın katısı laytı olmaz İslam şeriatı tekdir. yaşayan vardır yaşamayan vardır. Birde bile bile yanlış uygulayan vardır. Talibanda bu gruptandır
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Putsavar

yeniçağ ÜMMETİN SİNİR UÇLARIYLA OYNAYIP PROVAKASYON YAPTIĞI İÇİN İVEDİLİKLE KAPATILIP BÜTÜN ÇALIŞANLARI ÇAYCISINA KADAR AĞIR CEZADA YARGILANIP MÜEBBET CEZA ALMALIDIR
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