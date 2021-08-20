Yeniçağ'dan ahlaksız karikatür! Erdoğan’ın o sözüne gönderme yaptı

yeniakit.com.tr

CHP ve HDP ile yapılan ittifakı farklı bir boyuta taşıyan İYİ Parti, seviyeyi farklı bir boyuta ulaştırmış ve geçtiğimiz günlerde tepki çeken ziyaretlerde bulundu. İYİ Partili Milletvekili ve Yeniçağ Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Çelik, Diken’den Duvar’a, Halk TV’den BirGün’e birçok haber sitesini ziyaret etti. Özellikle Halk TV ziyareti dikkat çeken Çelik, “Halk TV halkın gözü kulağı oldu” dedi.

İYİ Partili Çelik’in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesi, söz konusu ziyaretleri övünerek birinci sayfasına taşırken, gazete bugün de tepkilere neden olan bir yayına imza attı.

Yeniçağ’da Emre Ulaş imzasıyla yayınlanan karikatürde, Taliban üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderme yapıldı. Söz konusu karikatürde, Taliban mensuplarının, “Artık katı Şeriat uygulayan Taliban gömleğini çıkardık.” dediği görüldü.

Aklınca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözüne gönderme yapan Yeniçağ tepki çekti.

Erdoğan, “Artık Milli Görüş gömleğini çıkardık” sözünü, parti kapatma tehditlerine karşı söylemişti.