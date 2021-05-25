  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avustralya'dan Kabil adımı!
Türk futbol sarsan bomba iddia: Tüm liglerde küme düşme kaldırıldı
Merkel'den Rusya'ya karşı ortak yaklaşım açıklaması
Arabada kanlı infaz
Siyaset Yeniçağ çıkmazda! HDP üzerinden CHP'li İmamoğlu'nu eleştiriyorlar ama...
Siyaset

Yeniçağ çıkmazda! HDP üzerinden CHP'li İmamoğlu'nu eleştiriyorlar ama...

Ekrem İmamoğlu'nu HDP üzerinden eleştiren Yeniçağ gazetesi, İP'li Meral Akşner'in İmamoğlu'nun partisi CHP ile aynı ittifakta yer almasından dolayı büyük bir kafa karışıklığı yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 20:34:00 -
Yeniçağ çıkmazda! HDP üzerinden CHP'li İmamoğlu'nu eleştiriyorlar ama...

 Yeniakit.com.tr 

8 Mart'ta bir kutlama mesajı yayımyan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım." demişti. Yeniçağ gazetesi ise İP Genel Başkanı Meral Akşener'in adının terör sevici HDP'li Buldan ile aynı satırlarda yer alması sebebi ile CHP'li İmamoğlu'na manşetinden tepki göstermişti.

'Haddinizi aşmayın'

9 Mart günü manşetinden 'Haddinizi Aşmayın' diyerek CHP'li İmamoğlu'na seslenen Yeniçağ, devam eden günlerde ise konuyu kapatarak gündemi değiştirti. 9 Mart'tan sonra da İmamoğlu'nun tweet'i kamuoyunda tartışılırken, Yeniçağ'ın küçük bir habere yer vermemesi tepki ile karşılanmıştı.

Yeniçağda kafalar karma karışık!

Yeniçağ gazetesi bugünkü manşet haberinde de HDP'li Pervin Buldan ile fidan diken CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Gazete, Buldan ile İmamoğlu'nun fidan dikerken çekilen ikili fotoğrafını paylaşarak, "Buldan ile küreklerin kardeşliği." ifadelerini kullandı. HDP üzerinden CHP'li İmamoğlu'nu eleştiren Yeniçağ, İP'li Meral Akşener'in İmamoğlu ile ittikanın da arasında kalarak büyük kafa karışıklığı yaşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şamil Tayyar'dan Sedat Peker'in videolarına ilişkin olay açıklama
Siyaset

Şamil Tayyar'dan Sedat Peker'in videolarına ilişkin olay açıklama

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolar sonrası adeta 'sevinç çığlıkları' atan muha..
Soylu deplasmandan çıkınca CHP'liler Merdan'ı ve İsmail'i sattı
Gündem

Soylu deplasmandan çıkınca CHP'liler Merdan'ı ve İsmail'i sattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İsmail Saymaz ve Merdan Yanardağ gibi muhaliflerin karşısına çıkması sonrası Saymaz ve Merdan’ın performa..
Dünya devi Türkiye'de üretime resmen başladı
Ekonomi

Dünya devi Türkiye'de üretime resmen başladı

Çin'li akıllı telefon markası Tecno Mobile, 35 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'de üretime başladığını duyurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay