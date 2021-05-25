Yeniçağ çıkmazda! HDP üzerinden CHP'li İmamoğlu'nu eleştiriyorlar ama...

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8 Mart'ta bir kutlama mesajı yayımyan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım." demişti. Yeniçağ gazetesi ise İP Genel Başkanı Meral Akşener'in adının terör sevici HDP'li Buldan ile aynı satırlarda yer alması sebebi ile CHP'li İmamoğlu'na manşetinden tepki göstermişti.

'Haddinizi aşmayın'

9 Mart günü manşetinden 'Haddinizi Aşmayın' diyerek CHP'li İmamoğlu'na seslenen Yeniçağ, devam eden günlerde ise konuyu kapatarak gündemi değiştirti. 9 Mart'tan sonra da İmamoğlu'nun tweet'i kamuoyunda tartışılırken, Yeniçağ'ın küçük bir habere yer vermemesi tepki ile karşılanmıştı.

Yeniçağda kafalar karma karışık!

Yeniçağ gazetesi bugünkü manşet haberinde de HDP'li Pervin Buldan ile fidan diken CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Gazete, Buldan ile İmamoğlu'nun fidan dikerken çekilen ikili fotoğrafını paylaşarak, "Buldan ile küreklerin kardeşliği." ifadelerini kullandı. HDP üzerinden CHP'li İmamoğlu'nu eleştiren Yeniçağ, İP'li Meral Akşener'in İmamoğlu ile ittikanın da arasında kalarak büyük kafa karışıklığı yaşıyor.