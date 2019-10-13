Yeniakit.com.tr’ye konuşan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Batılılar ve içimizdeki uzantıları Türkiye’ye karşı ikiyüzlü

Mehmet Özmen Yeniakit.com.tr

FETÖ ve PKK hesapları ile internet siteleri tarafından hedefe konulan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Mehmet Özmen’e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Teröristler sözlerimden rahatsız olmuşlar”

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Suriye Ordusu’nun Suriye’de Fırat Nehri’nin doğusunda terör örgütleri PKK-YPG ve DEAŞ’a karşı mücadele ettiğini, kendisinin de TSK’ya yönelik yapılan kara propagandaya karşı mücadele ettiğini hatırlatan Metin Feyzioğlu, “Türk Silahlı kuvvetlerine yönelik kara propagandaya karşı mücadele ediyorum bundan rahatsız oluyorlar. ‘Türk askeri şehit olmayı göze alır ama sivile zarar vermez’ diyorum. FETÖ ve PKK hesapları hakkımda karalama kampanyası başlatıyor. Türkiye düşmanları, bize karşı karalama kampanyası yürütürken birileri de bu kampanyaya hemen inanıyor. Demek ki sözlerimden teröristler pek rahatsız olmuşlar.” şeklinde konuştu.

“PKK, hastane ve okul bahçesinden Türkiye’ye havan topu atışı yapıyor”

Batılı ülkelerin Barış Pınarı Harekatı üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye’yi hedefe koyduğunu belirten Metin Feyzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu anda dünyada, Avrupa ve Amerika’da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sivillere ağır zayiat verdirdiği yalanını gezdiriyorlar. Böyle olsun diye de PKK, hastanelerin ve okul bahçelerinden Türkiye’ye yönelik havan topu atışı yapıyorlar. Bekliyor ki bizim askerimiz o hastaneye, o okula ya da o mahalleye karşılık versin.”

“Dünyada hiçbir ordu böyle yapmaz, basar geçer”

Bir televizyon kanalında yaptığı konuşmanın çarpıtılarak kendisi üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri’ne saldırıldığını söyleyen Metin Feyzioğlu, şöyle konuştu:

“Uluslararası hukukta eğer sen askeri tesisini gidip hastanenin içine, okulun içine kurarsan ‘sivillere zarar verme yasağı’ mecburiyet sebebiyle yumuşar. Çünkü kendini başka türlü savunamazsın. Ben bunu söyledim. Roma Statüsü’nün savaş suçlarına ilişkin 8. maddesinde çok açık da yazıyor. Uluslararası hukukta ‘sivillere zarar verme yasağı’ vardır. Ancak bunun istisnalarından biri ve en önemlisi silahlı güçlerin askeri karargâhların sivillerin bulunduğu yerlere konuşlanmasıdır. Çünkü başka çare bırakmaz karşı tarafa. Biz, ordumuz, polisimiz, Sur’da da, Cizre’de de yaşadı. ‘Siviller zarar görmesin’ diye emniyet güçlerimiz kendi canını hiçe sayıyor ve nokta operasyon yapıyor. Oradaki füze bataryasını, havan topunu yok etmek için bir başka havan atışı yapmıyor...Eğer siviller varsa göğüs göğüse çarpışıyor. Ordumuz, o kadar karakterli, o kadar üstün özellikli bir ordu ve o kadar iman dolu, o kadar namuslu bir askerimiz var ki dünyada emsali yok. Hiçbir ordu böyle yapmaz, basar geçer. Ben bunu anlatıyorum.”

“Siyasetçiler ‘şov yapma’ hırsıyla propagandaya düşüyorlar”

Televizyonda yaptığı konuşmayı izlemeden ve dinlemeden kendisi üzerinden TSK’ya ağır eleştirilerde bulunulduğunu belirten Metin Feyzioğlu, “Benim sözlerimden rahatsız olan FETÖ ve PKK ortak hareket ederek kara propaganda yapıyorlar. Söylediklerimizden rahatsız oluyorlar, hoşlanmıyorlar. Çünkü biz kendi propagandalarını boşa çıkartıyoruz. FETÖ, PKK ve DHKP-C sempatizanlığı yapan siteler ve sosyal medya hesapları kara propaganda yapıyor, oradan milletvekilleri, bilim insanları alıp kara propagandanın aracı oluyor. Örgütlerin yaptığı propagandaya siyasetçiler, pat diye şov yapma hırsıyla düşüyorlar.” dedi.

“Düşünce özgürlüğü sınırları içinde ise adli işlem asla yapılmasın”

Türkiye’nin başarıyla sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı’na yönelik kamuoyuna birlik ve beraberlik mesajı veren Metin Feyzioğlu, şunları söyledi:

“Devlet aklına bir mesaj vereyim. Öyle tweet attı böyle bir şey dedi, şöyle bir bildiri yayınladı diye eğer terör örgütü propagandasına girmiyorsa düşünce özgürlüğü sınırları içinde ise bir adli işlemin asla yapılmaması lazım, çünkü bizi zor durumda bırakır dünyaya karşı. Biz onları rezil ederiz, kendi cehaletlerini yüzlerine vurarak, ayna tutarak onları rezil ederiz.”

“Medeni olmanın ölçüsü önce insan olmaktır”

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yalnız şunu vatandaşlarımız bilsin. Fransa böyle bir operasyonun içinde olsaydı Fransa'nın solu sağı tek vücut birleşirdi. Fransa, meşru savunma operasyonu içinde olsaydı yani Fransa’ya komşusundan bir terör saldırısı olduğu için böyle bir operasyon yapmış olsaydı….Fransa, böyle bir terörle mücadelenin içine girseydi, şimdi ben buradan soruyorum; ABD, en az 15000 kilometre uzakta, Fransa’ya belki 7-8 bin kilometre uzakta Türkiye'nin komşusu. Fransa’ya ne, İngiltere’ye ne, Almanya’ya ne…. Benim sınırlarıma saldırıyorlar, benim okullarıma, benim mahallelerime saldırıyorlar. Sizin başınıza gelseydi, siz savunursunuz kendi ülkenizi. Kendi ülkemizi biz de savunuyoruz, ikiyüzlüler bunlar. Ama emin olunuz, bu ülkelerin başına gelseydi tek parça olarak savunurlardı, yani asla bölünmezlerdi. Burada bazıları ‘medeni olma’ görüntüsünü ancak işte bunların, işte bir Alman’ın bir Fransız'ın dediğini tekrarlamak sanıyor bazıları. Medeni olmanın ölçüsü bu değil, medeni olmanın ölçüsü önce insan olmak.”