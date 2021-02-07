yeniakit.com.tr'ye konuşan Öztürk Yılmaz: ABD Başkanı Biden, Kılıçdaroğlu'nu kullanıyor
yeniakit.com.tr 'Ülke Gündemi' programına konuk olan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Ylımaz, siyasette yaşanan son gelişmelere ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Öztürk Yılmaz, "ABD Başkanı Biden, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kullanıyor." dedi.
MURATHAN SEYİTOĞLU / ANKARA
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Öztürk Yılmaz, "ABD Başkanı Biden, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kullanıyor." dedi.
Ayrıntılar için programın tümünü izleyebilirsiniz:
https://www.youtube.com/watch?v=2POtzTHyCtQ&feature=youtu.be