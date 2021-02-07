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Gündem yeniakit.com.tr'ye konuşan Öztürk Yılmaz: ABD Başkanı Biden, Kılıçdaroğlu'nu kullanıyor
Gündem

yeniakit.com.tr'ye konuşan Öztürk Yılmaz: ABD Başkanı Biden, Kılıçdaroğlu'nu kullanıyor

yeniakit.com.tr 'Ülke Gündemi' programına konuk olan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Ylımaz, siyasette yaşanan son gelişmelere ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Öztürk Yılmaz, "ABD Başkanı Biden, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kullanıyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 18:02:00 - 2021-02-07 19:06:52
yeniakit.com.tr'ye konuşan Öztürk Yılmaz: ABD Başkanı Biden, Kılıçdaroğlu'nu kullanıyor

MURATHAN SEYİTOĞLU / ANKARA

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Öztürk Yılmaz, "ABD Başkanı Biden, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kullanıyor." dedi. 

Ayrıntılar için programın tümünü izleyebilirsiniz: 

https://www.youtube.com/watch?v=2POtzTHyCtQ&feature=youtu.be

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