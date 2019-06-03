Yeniakit.com.tr’ye konuşan Eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı İsmail Hakkı Pekin: TSK, Pençe ile dünyaya gücünü gösteriyor

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Pençe Harekâtı' kapsamında sınır hattındaki Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri araç ve personel sevkiyatı hız kesmeden devam ediyor. Eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı İsmail Hakkı Pekin, harekâta ilişkin yeniakit.com.tr’ye önemli değerlendirmelerde bulundu.

“Pençe Harekâtı'yla Türkiye’ye sızmalar önlenmeye çalışılıyor”

Pençe Harekâtı'nın Hukurk’a yapılan bir operasyon olduğunu hatırlatan Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, “O bölge çok dağlık bir bölge ve hudutta dağların tepesinden geçiyor. Türkiye bu bölgeyi gözetleyemiyor, karşıdan gelen sızmaları önleyemiyor. Pençe Harekâtı'yla Türkiye Kandil’den ve diğer bölgelerden Hakurk’a ve oradan da Türkiye’ye sızmaları önlemeye çalışıyor.” dedi.

“Türkiye Pençe Harekâtı'yla hudut düzenlemesi gerçekleştiriyor”

TSK’nın PKK için stratejik öneme sahip Hakurk’a düzenlediği Pençe Harekâtı'nın Türkiye için önemli olduğunu belirten İsmail Hakkı Pekin, şöyle konuştu:

“PKK’lı teröristler Türkiye’ye gelirken Hakurk’a uğruyorlar. Silah, techizat oradan alıp Türkiye’ye geçiyorlar. Yine PKK’nın Hakurk Bölgesi’nde mühimmat depoları, silah depoları mevcut. PKK açısından çok kritik öneme sahip bir bölge Hakurk. Pençe Harekâtı yavaş yavaş Zap’a doğru uzatılıyor. Türkiye Pençe Harekâtı'yla bir hudut düzenlemesi gerçekleştiriyor.”

“Hakurk’ta üs bölgesi tesis edilecek”

Pençe Harekâtı sonrasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İsmail Hakkı Pekin, “Büyük ihtimalle bu harekâtın sonunda oralarda üst bölgesi tesis edilecek, üst bölgelerinde kalacaklar dolayısıyla bölgeye hem alan hâkimiyeti sağlanacak bölgede hem de hudutta ileri doğru çıkmak suretiyle bizim aleyhimize olan hudut en azından operasyonel anlamda yani resmi olarak olmasa da operasyonel anlamda düzeltilmiş olacak” şeklinde konuştu.

“PKK’nın temizlenmesi Irak ve İran’ın da işine geliyor”

ABD, Irak ve İran’ın Pençe Harekâtı nedeniyle Türkiye’ye karşı suskun kalmasını yorumlayan İsmail Hakkı Pekin, şunları söyledi:

“Bu harekât çok yönlü yapılan bir harekâttır. Amerika’nın Irak’la ilgili bir takım istekleri var. İran ile Amerika arasındaki tepişmenin, kavganın olacağı yer Irak olacaktır. Irak da böyle bir gerginliği bölgede istemiyor ve PKK’nın temizlenmesi Irak ve İran’ın da işine geliyor. Çünkü ABD, PKK ve PYD’yi İran’a karşı kullanmak istiyor. Bu nedenle bu harekâta karşı seslerini çıkarmıyorlar.”

“Türk Silahlı Kuvvetleri dünyaya gücünü gösteriyor”

Eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı İsmail Hakkı Pekin, yeniakit.com.tr’ye yaptığı açıklamayı şu sözlerle tamamladı:

“Pençe Harekâtı’yla Türk Silahlı Kuvvetleri gücünü gösteriyor. Yeni askerlik sistemi ve FETÖ’den kaynaklı zayıflama iddiaları karşısında TSK, gücünü gösteriyor. TSK’nın profesyonel olarak ulaştığı noktayı teknoloji olarak ulaştığı noktayı gösterme bakımından da Pençe Harekâtı önemlidir. Türkiye’ nin aynı anda 4 taburu gece şartlarında indirme kabiliyeti var. Bütün bunlarla bütün dünyaya da tam böyle bir ortamda kendi imkân ve kabiliyetimizi gösteriyoruz. Bütün bunların hepsini içine alan bir harekâttır. Sadece PKK’nın temizlenmesi vs. gibi operasyonlar yok.”