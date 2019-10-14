yeniakit.com.tr duyurdu! Sözde kadın savunucuları kudurdu!

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr Yeniakit.com.tr'nin duyurduğu, 'Genç evlilik mağdurlarına müjde, Tasarı 2. Yargı Paketi'nde yer alacak.' haberinden sonra, beklenen çevrelerden itiraz sesleri yükselmeye başladı.

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Eşleri cezaevinde olan ve 'Onlar bizim tacizcimiz değil, helallerimiz.' diyerek seslenen kadınların feryadını duymayan sözde kadın savunucuları, 2016'da olduğu gibi yeniden sahneye çıktı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi CHP Milletvekili Gamze Taşçıer, 2. Yargı Paketi'nde görüşülmesi beklenen tasarıya itiraz eden ilk isim oldu. CHP'li vekil, "Israrla bu düzenlemeyi getirmeye çalışıyorlar. Bizler karşı çıkmaya devam edeceğiz." diyerek sayıları 8 bine ulaşan mağdurları görmezden geldi.

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Taşçıer, genç evlilik mağdurlarına ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Bu düzenlemeyi yasalaştırırsak kanunu suistimale açık hale getiririz. Zaten 16 yaşından sonra kişi aile rızasıyla evlenme iznine sahip oluyor. Bu yaşın altındakilerin ise rızası aranamaz. Bu suçun cezasız kalması mümkün değildir."

"Türkiye gibi hâlâ örf ve adetlerine bağlı bir ülkede bu düzenleme birçok çocuk için acı sonuçlar doğurabilir. Erken evliliklerin önünü açamayız."

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TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun İyi Partili üyesi Tuba Vural Çokal da tasarıya karşı çıkanlar arasında yer alarak şunları söyledi:

"İkinci yargı paketine ilişkin taslak çalışma henüz elimize ulaşmadı ve dolayısıyla bir grup kararımız bulunmuyor fakat kişisel olarak söyleyebilirim ki böyle bir düzenleme olamaz. Çocukların istismarcısıyla evlenmesi durumunun istismara cezai indirim getirmesi kabul edilemez. Karşı çıkacağım."

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Diyarbakır'daki anneler için tek kelime etmeyen sözde kadın hakkı savunucusu Nar Kadın Dayanışması Derneği de görüşülmesi beklenen tasarıya şöyle itiraz etti:

"Çocuğa yönelik cinsel istismar, bireysel bir sapkınlık ya da hastalık değildir. Toplumdaki erkek egemen kavrayış ve uygulamaların sebep olduğu ve meşrulaştırdığı bir şiddet suçudur. Şimdi bu şiddet suçunu çocukların istismarcısıyla evlenmesi halinde cezai indirim önerisiyle meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Hiçbir neden, hiçbir hareket istismarcının affedilmesi için bahane olamaz. Çocuk istismarı meşrulaştırılamaz."

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