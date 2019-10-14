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yeniakit.com.tr duyurdu! Sözde kadın savunucuları kudurdu!

TBMM'de görüşülecek 2. Yargı Paketi'nde genç yaşta evlilik yapanların mağduriyeti için de bazı düzenlemeler yapılacağı haberinden sonra sözde kadın savunucularından birbiri ardına açıklama geldi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 08:33
yeniakit.com.tr duyurdu! Sözde kadın savunucuları kudurdu!

Taha Emre ÖZDEMİR   yeniakit.com.tr  Yeniakit.com.tr'nin duyurduğu, 'Genç evlilik mağdurlarına müjde, Tasarı 2. Yargı Paketi'nde yer alacak.' haberinden sonra, beklenen çevrelerden itiraz sesleri yükselmeye başladı.

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Eşleri cezaevinde olan ve 'Onlar bizim tacizcimiz değil, helallerimiz.' diyerek seslenen kadınların feryadını duymayan sözde kadın savunucuları, 2016'da olduğu gibi yeniden sahneye çıktı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi CHP Milletvekili Gamze Taşçıer, 2. Yargı Paketi'nde görüşülmesi beklenen tasarıya itiraz eden ilk isim oldu. CHP'li vekil, "Israrla bu düzenlemeyi getirmeye çalışıyorlar. Bizler karşı çıkmaya devam edeceğiz." diyerek sayıları 8 bine ulaşan mağdurları görmezden geldi.

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Taşçıer, genç evlilik mağdurlarına ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Bu düzenlemeyi yasalaştırırsak kanunu suistimale açık hale getiririz. Zaten 16 yaşından sonra kişi aile rızasıyla evlenme iznine sahip oluyor. Bu yaşın altındakilerin ise rızası aranamaz. Bu suçun cezasız kalması mümkün değildir."

"Türkiye gibi hâlâ örf ve adetlerine bağlı bir ülkede bu düzenleme birçok çocuk için acı sonuçlar doğurabilir. Erken evliliklerin önünü açamayız."

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TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun İyi Partili üyesi Tuba Vural Çokal da tasarıya karşı çıkanlar arasında yer alarak şunları söyledi:

"İkinci yargı paketine ilişkin taslak çalışma henüz elimize ulaşmadı ve dolayısıyla bir grup kararımız bulunmuyor fakat kişisel olarak söyleyebilirim ki böyle bir düzenleme olamaz. Çocukların istismarcısıyla evlenmesi durumunun istismara cezai indirim getirmesi kabul edilemez. Karşı çıkacağım."

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Diyarbakır'daki anneler için tek kelime etmeyen sözde kadın hakkı savunucusu Nar Kadın Dayanışması Derneği de görüşülmesi beklenen tasarıya şöyle itiraz etti:

"Çocuğa yönelik cinsel istismar, bireysel bir sapkınlık ya da hastalık değildir. Toplumdaki erkek egemen kavrayış ve uygulamaların sebep olduğu ve meşrulaştırdığı bir şiddet suçudur. Şimdi bu şiddet suçunu çocukların istismarcısıyla evlenmesi halinde cezai indirim önerisiyle meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Hiçbir neden, hiçbir hareket istismarcının affedilmesi için bahane olamaz. Çocuk istismarı meşrulaştırılamaz."

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 08:33
  1. Diyarbakır
  2. Genç evlilik

YORUM YAZ

  • Ahmet TanerAhmet Taner19 dk önce
    Lo bahi buykşehirlerin entel dantel lisellerinde bakirelik oranı %30-40'lara kadar düştü. Buna bir kanunengel olacak mı? Sence bu bir kişisel tercih ise, o zaman senin problemin piç olma fantazin var demektir. 3 nokta.....
  • ömerömer28 dk önce
    ulan işinize gelince masum bir aşk işinize gelince taciz tecavüz aleyna tilki yavrusumu biriniz ağzınızı açmadınız gavatlar
  • misafirmisafir35 dk önce
    16 Yaşındaailelerin izni ileevlenme mümkün iken,ondan önce istismara uğrayıp kabullenmek zorunda kalan çocuklarkonusu istismar cezasını gerektirir.Çocuğun evlenebilecek çağa geldiği ve istismara uğramadığ tıbben kanıtlandıkdan ve hiç bir baskı altında kalmadığı kanıtlı olarak tesbit edildildikten sonra çocuk,kendi isterse,evlilik olabilir.
  • BahattinBahattin56 dk önce
    Kanun kanundur yeniakit durmadan dillendiriyor bu konuyu hayirdir ... Kanunu cigneyen cezasini cekmeli. 18 yasin altinda bir cocukla evlenilmez diyor kanun nokta.

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