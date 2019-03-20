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Yeni Zelanda'dan tarihi karar! Cuma ezanı canlı yayınlanacak

50 Müslüman'ın Hristiyan bir terörist tarafından şehit edildiği Yeni Zelanda'da Başbakan Jacinda Ardern, Cuma ezanının radyo ve televizyondan canlı yayınlanacağını açıkladı.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:57
Yeni Zelanda'dan tarihi karar! Cuma ezanı canlı yayınlanacak

Yerel basında yer alan haberlere göre Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Cuma ezanının, Radyo Yeni Zelanda (RNZ) ve Yeni Zelanda Televizyonu (TVNZ) aracılığıyla canlı yayınlanacağını söyledi.

"Ezanı ulusal olarak yayınlayacağız"

Cuma namazı için camilerde toplanan Müslümanlara destek verme arzusu içinde olunduğunu ifade eden Ardern, "(Cuma günü) TVNZ ve RNZ aracılığıyla ezanı ulusal olarak yayınlayacağız." dedi.

Başbakan Ardern, Yeni Zelanda'da cuma günü, terör saldırısının kurbanları için iki dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını ve kadınlardan Müslümanlarla dayanışma göstermeleri için başörtüsü takmalarının istendiğini bildirmişti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart'ta cuma namazı sırasında 10 dakika arayla El Nur ve Linwood camilerine düzenlenen terör saldırılarında 50 Müslüman şehit edilmişti.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:57
  1. Yeni Zelanda
  2. Jacinda Ardern
  3. ezan
  4. Christchurch

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  • naza nazanaza naza18 dk önce
    eger bizim ülkemiz de hiristiyanlar kiliseler yapsa her gün can calsa ne olur Allah.cc teker ter fabrikalari kapatacak türkiyedeinsallah ey allahin kazabina ugrayacisa ejdadi cehem neme hic sönmeyen odun olasica amarikan pasoportlu lar yaninda sen ögretin islamin ne oldugunu müslümanliktan cikali 10 sene oluyor bu avrat hicde güzel degil
  • RealReal24 dk önce
    Insanlikdan katili turkiye medya pacavralari taksim sultan ahmet e turst hristiyan lara oldu insanlik katili turk medyasi haberi manset boyleydi turíst ler hristiyan lar koly baca gimi konus saldirida n kurtulan anlarmagaza ya kostu bol bol alis veris yapti lar ülke genelinde hristiyan lar magaza lara kostu alis veris yapti lar bol bol dedileri bu saldiri turkiye ekonomi se hükümete yapildi bunu bos cikarmakta icin alis veris yapyor uz? Insanlik katili medya .Zelanda haberi nedir bak insanlikdan olyor bi katil var ortada katil pacavralar siz olsan iz gerçi habercilik yoktur rejimden midye baglisiniiz.h
  • Suleyman_Capoglu@hotmail.com[email protected]44 dk önce
    Allah sana iman sonunda cennet nasib eylesin melek yuzluJacinda Ardern Allah seni korusun Türk ve islam milleti seni seviyor Tramp +ülke liderleri senden demukrasi dersi alsin Jacinda Ardern Esselamun Aleyküm
  • AERGN...Z.,.,EM..TAERGN...Z.,.,EM..T59 dk önce
    yeni dünya düzeni sratejik olarak mervcut safların ve kurumların dünya nizamının ve insani erdemliliğin gereği ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden şekilenip;birleşmiş milletler camiasında yerini almasıyla olur.birleşmiş milletlerin bu beş daimi ülkesi,yeni dünya düzenine ve insanlık erdemine hizmetten öte, sorunların çözümünde aba altından sopa gösterme konumundanda öte siyasi sratejilerini silah kulanarak yada;uluşturdukları her açıdan kendilerine bağlı piyon devletlerle dünya siyasi arenasında sömürülerine hizmet eden sratejilerini pekiştiren otaritelerin peşindeler.başta:abd olmak üzere dünya sömürü çarkının başında olan bu devlet;bır her ahtopt gibi, kollarını her yere açmış mazlumların kanıyla beslenmekle kalmayıp; her kıtada oluşturduğu sömürüye dayalı sratejisini:baş nizam koyucu ve oluşturucusu olarakzorla servis ederip; güçler dengesindeki siyasi ve stratejik oluşumunu diğer dördünden geri kalmayacak şekilde devamlı ileriye taşımıştır.abd toprak sevdalısıbir ülke ,bazılarında da sratejik oluşumunu teslimiyet anlaşmasıyla japonya ve güney korede olduğu gibi;ekonomilerini abd’ nin pragmatik dengeleri üzerine kurarak ve kurumsal oluşumlarını da sömürüye katarak oluşturmuşlardır.bu açık savaşların arkasından oluşan ekonomik ve teslimiyetci nizam;küresel ekonomide abd nin elini, dahada güçlendirmeklekalmayıp ;beslenme havuzlarını artırmış,beyin göçüyle de elde ettiği teknolojik gelişimini,prağmatik siyasetine güç verir hale getirmiştir.bu bağlamda yeni dünya düzeninde bu oluşum abd nin dayattığı bu tekeli kırıp; gerçek ve gerçekten sorunların çözüldüğü ,insanlık erdemi ve onurunun korunduğu kutuplaşmanın olmadığıadaletin kurmlarıyla işlediği yenive adil dünya düzeniyle olmalıdır. bu oluşum(adil dünya düzeni) abd nin güçler dengesindeki yerini zora ve dayatmaya dayalıkonumundan pasifise ederek yani adil dünya düzeni içine konumlandırarak çözecektir.sornların çözüldüğü adaletin eşit dağıtıldığı bir dünyad abd nin de insan erdemi ve onuruna bu açodan hizmet edebileceği yada edeceğini zaman gösterecektir.bekleyipte görelim.abd siyasetietki amaçlı türbülans yapan, her kaos adına siysai ve askeri kodlamaları siber ve casusluk adına bilgi toplamak dır. bunlarla siyasi askeri sratejilerini geliştirirler, casusluk faliyetlerini meşrulaştırırlar. bu kendilerince meşru oluşum;nufus alanlarına etki;.devletlerin bağımsızlığına müdhale; iç dinamiklerinde yaratılmak istenen kaosları oluşturur, bu abd nin pranoyak dış siyasetidir. rusya'nın güneyden vurulmasına olanak verdiği için türkiye'nin nato için çok önemli bir partnerdir: "bu tartışmasız bir gerçek dir.. aksi takdirde türkiye gibi müslüman bir ülke nato'da olamazdı. coğrafi konumu ve ulusal yapısı bakımından türkiye, nato için yabancı konumda. tarihsel açıdan da nato'nun, avrupa'nın kuzeybatısını varşova bloğundan koruması gerekiyordu. bu bağlamda türkiye'nin nato üyeliği çok gülünç gözüküyor..türkiye, şimdilerde abd'yi de ab'yi de memnun edebilecek konumda değil. zira bölgesel bir güç haline geliyor ve kendi çıkarlarından endişe duyuyor. türkiye, bir zamanlar mustafa kemal atatürk'ün güçlü elleriyle yönetilen ve şimdi de sayın: cumhurbaşkanımız recep tayyip erdoğan'ın en az o kadar güçlü elleriyle yönetilen bir ülke ve birinin avcunda olma veya başkalarının çıkarlarına hizmet etmenin peşinde değil. soğuk savaş kazanımlarını tek düşman o zamanın sovyetler birliği, şimdinin rusyası üzerinden hortlatmaya çalışan abd ve uzantısı ab ülkeleri; dünya komuoyuna güvensizlik telkin edip silah sanayilerini ve bunların yan ürün üreten kuruluşlarına yeni kapılar açarakkendi menfatlerini adına yaratıkları yeni stratejilerden para devşirerek batma noktasındaki ekonomilerine para pompalamaktadırlar. yani:kapitalist batı silah kartellerin bakış açısından şişkin egolarıyla beslenen menfaatlerine hizmet eden birer ekonomik vampirlerdir. bu vampirler karanlığı ve karanlık işleri çok severler. bu bağlamda kendi menfatlerine hizmet etmeyen herşey onlar için yeteri kadar aydınlıktır, doğasına ters ve tehlikelidir. müdafası içinse etik olmayan herşey onlar için son derece meşrudur.güçler dengesi artık abd aleyhine bozulmaya başlıyor. menfaat çatışması üzerine kurulan nüfüs alanlarında artık abd ve nato ülkeleri yok. güçler dengesini sağlayan türkiye, rusya, çin, iran ve kuzey korede var. bu durum abd nin dünya güvenlik sisteminde yaratığı ve kaoslara sebep olan jandarma rolü çözülüp; mazlum devletler lehine histerik haline alan yok oluşa an ve an gitmektesidir. abd çıkarlarına hizmet etmiyen bu durum abd nin ekonomik, siyas ve askeri nufus alanların da daraltıp yok etmektedir. abd her alandabu şekilde rüzgâr ekip(hakkaniyet ölçüsünden cikıp abd menfaatlerinine hizmeti ön plana, dünya milletlerinin çıkarını hiçe sayarak aldıği için)fırtına olarak biçmektedir. yaratığı bu kaoslarlada dünya barışını tehtid etmektedir. ekonomik çözülmelerde; ticaretde çin para birimi yuana dönülmesi abd merkez bankasında karşılığı altın olarak bulunmuyan abd nin dünya ekonomik sistemine sürdüğü dolar likitilerini muazzam bir şekilde de tehtid eder duruma gelmiştir. rusya, çin, iran. türkiye ve kuzey kore askeri teknoljieriyle siyasi nufus alanlarını abd ve nato ülkeleri tarafından daraltılmasına izin vermemiş; dünyanın çeşitli bölgelerinde kurduklarrı üslerle abd nin nufus alanlarına sizmalarını engellemiş ve gözetlişlerdir. ekonomik alanda karşılğı bulunan; siyasi alanda guruplaşmaya sebepiyet veren abd ve nato siyasi, ekonomik ve askeri manevraları artık her anlamda karşılığını saygı uyandıracak şekilde bulmaktadır. bu saygınlık dünya siyasi arenasında gittikçe empati uyandırmakta ve taraf bulmaktadır. abd nin petrolle kabaran maymun iştahı; hegemonyasınına tabi etmek istediği bölgelerde yazıp oynadığı oyunlara diğer güç dengeleri ve bölge insanları artık prim vermiyor. abd nin en kısa sürede bunu insanlık adına görmesi dileği ile huzurlu,dünya için.yaşlı dünyamızında buna çok ihtiyacı var.abd olarak o coğrafyadan boğularak çıktığınızı; afganistan, vietnam da olanlarından bilmiyor muyuz? yer değirmenlerine savaş ilan edip; o bölgelerden arkanızda kendi hayat çemberinizin içinden yıllarca çıkmayan birçok filmlere dram olan senaryoları trajedi olarak yıllarca yaşamıyorsunuz? karşınızda küçümseyerek şovuna alet eğdiğin adam tarihte abd olarak insanına karşı işlediğiniz suçlara karşı size ve devletinize cephe almış; abd devlet adamlığı kimliğnize yakışmayan şovlarınızlada ti ye alıp tahrik etmeniz: dünya kamuoyunda, kendi insanı ve devleti karşısında küçük düşürmeniz onu dahada marjinallaşyırıyor. megali ideası dahada paronaklaşıyor. unutmayın ki uzak doğunun bu bölgesinde çıkacak bir savaş bölgesel kimlikte öte küresel kimlikte, boyutta sizi ve tüm insanlığı etkileyen bir üçüncü dünya savaşı olacaktır. o zaman arkanıza dönüp baktığınızda göreceğiniz insani dramları ti ye alabilecek misiniz? sanmıyorum. çünkü nedeni ne ılursa olsun kuzey kore gibi ülkeler hem kendi insanın hem dünya insanlığının habis ruhudur. demokrasi erdeminden yoksun sapkın liderlerle yönetilen kuzey kore gibi ülkelere kendi beklentilerine uygun aynı müdahalelerde bulunmak fitilin ucunu ateşlemek gibidir. bu durum ise bölgesel savaş kimliğinden öte üçüncü dünya savaşının fitilini, ateşler. dünya nükleer kapasite literatürü düşünülürse insanlığın da sonu demektir. bu gibi totaliter rejimlerdeki kimlik bunalımındaki psikopat diktatörleri alaşağı etmenin(kurtulmanın ) yolu tereyağından kıl çeker gibi olmasa da insanının ve her an gerçekleştireceği cehennem senaryolarıyla insanlığın da felaketi düşünülerek psikologlar, sosyologlar ve toplum bilimcilerin görüş ve nezaretinde çözümler üretilmeli ve sabırla üretilen bu çözümler planlar halinde devreye alınmalıdırgünümüzün natosu da bir siyasi askeri mekanizma olma konumunu eşit ve dengeli bir şekilde sağlıyamıyor. askeri ve siyasi alanda önemli bir sratejiye sahip türkiye yi nato karşıtı komşuları ve sınır komşuları karşısında yanlızlaştıra gelmişlerdir. natonun bu mentalite si karşısıdaki argumanları bizim ulusal güvenliğimizi tehlikeye atacak boyutlara ulaşmıştır. kıbrıs savaşıdan beri ülkemize karşı uygulanan ambargolarla da ayrımlaştırma, berikeliştirme, ötekileştirme siyasetleriyle tahütlerinide yerine getiremez duruma gelmişlerdir. kendi kaos senaryolarına bizi sürükleyip ortak eden bu siyasi ve askeri kimlik karşısında takındığımız milli politikalarla milli savunma sanayini oluşturup, her geçen gün yerli imkânlarla oluşturduğumuz teknoloji harikası silahlarla dosta güven düşman korku vermekteyiz.
  • osmanosman1 sa önce
    Akitçiler buna ne diyorsunuz?

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