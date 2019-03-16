Yeni Zelanda'daki saldırıda yaralanan ve kızına 3 kurşun isabet eden baba dua istedi

Dün Müslümanlara yönelik iki ayrı camide gerçekleştirilen vahşi terör saldırısının ardından kurtulanların acil müdahalelerine devam ediliyor. Olay sırasında kızıyla birlikte kurşunlanan bir baba, tedavi gördüğü hastanede kızı için dua istedi.

Babaya 4, kızına 3 kurşun isabet etti

Daraghmeh, tedavi gördüğü hastanede, yakınlarının kayıtta olduğu kameraya, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Kendisi 4 kurşun; 5 yaşındaki kızı ise 3 kurşun hedefi olan adam, kızı için dua istedi. Waseem Daraghmeh’in kızının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

''Kızım için dua edin''

Acılı baba kendisini videoya alan şahsa ''Şuanda çok yorgunum. Sorularınızı yanıtlayabilecek halde değilim. Sadece hepinizden kızım için dualarınızı bekliyorum.'' diyerek yürek burktu.