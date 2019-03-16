0553 313 94 23

Yeni Zelanda'daki saldırıda yaralanan ve kızına 3 kurşun isabet eden baba dua istedi

Yeni Zelanda'da meydana gelen terör saldırısında kızı ile birlikte kurşunların hedefi olan Ürdünlü Waseem Daraghmeh, kızı ve yaralılar için dua istedi.

16 Mart 2019 Cumartesi 11:12

Dün Müslümanlara yönelik iki ayrı camide gerçekleştirilen vahşi terör saldırısının ardından kurtulanların acil müdahalelerine devam ediliyor. Olay sırasında kızıyla birlikte kurşunlanan bir baba, tedavi gördüğü hastanede kızı için dua istedi.

Babaya 4, kızına 3 kurşun isabet etti

Daraghmeh, tedavi gördüğü hastanede, yakınlarının kayıtta olduğu kameraya, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Kendisi 4 kurşun; 5 yaşındaki kızı ise 3 kurşun hedefi olan adam, kızı için dua istedi. Waseem Daraghmeh’in kızının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

''Kızım için dua edin''

Acılı baba kendisini videoya alan şahsa ''Şuanda çok yorgunum. Sorularınızı yanıtlayabilecek halde değilim. Sadece hepinizden kızım için dualarınızı bekliyorum.'' diyerek yürek burktu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:12
  1. Waseem Daraghmeh
  2. yeni zelanda

YORUM YAZ

  • Dua duaDua dua39 dk önce
    Ümmeti Muhammed'iCenab-ı Allah iki cihanda da korusun ve acil şifalar versin yar ve yardımcımız olsun
  • RİZELİRİZELİ42 dk önce
    ALLAH CC ŞAFİ İSMİ HÜRMETİNE SANA VE YAVRULARINATÜM HASTALARA ŞİFA VERSİN AMİN
  • AustAust48 dk önce
    Katliamdan sağ kurtulanlara Rabbim şifalar versin. Yalnız, bilelim, neden brentan itinin aile bireylerinden hiç biri konuşturulmuyor?
  • DoktorDoktor56 dk önce
    BMkafiri müslüman ülkelerde bomba ve diktatörlerle vasitasiyla nasil terör estiriyor ve coluk cocuk dinlemeden katliam yapiyorsa. nasil bosnada katliam yaptiysa kendi ülkelerinde de baska türlü yapiyor. bu kafir terörist bir BM askeridir. bunu böyle idrak edin. küfürk tek millet. BOYKOT müslümana bu durumda farz sayilir. kesebildiginiz kadar kesin gevur malini. katliami canli veren facebooku BOYKOT edin.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yeni Zellanda’da yaşanan katliam Uşak’ta kınandı
  1. Yeni Zellanda’da yaşanan katliam..
  2. BBP’li Özbek: “Maket projelerle..
  3. ABD’deki liselerde ırkçılık yükselişte
  4. "Yaşanan sıradan bir İslamofobi vakası..
  5. Kamu görevlilerine saldırı planı yapan..
  6. Venezuela’da ABD karşıtı protesto
  7. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
  8. CHP'den "Suriyeli göçmen" raporu
  9. İstanbul’da 300 bine yakın cinsel gücü..
  10. Denizli Basket UPS Spor’u farklı geçti
  11. ING TaksitMaksit’i uygulamaya aldı
  12. Siirt’te kar yağışı nedeniyle köylere..
  13. Metro inşaatında doğal gaz borusu..
  14. Saadet Partisi’nden açıklama
  15. Türk organik sektörü Japonya’yı..
  16. Ekrem İmamoğlu: HDP bizim dostumuz
  17. Freni arızalanan kamyon ortalığı savaş..
  18. PAÜ Hastaneleri’nin eski binasının..
  19. Erkeklerde meme büyümesine dikkat
  20. Son Haçlı Seferi Yeni Zelanda’dan önce..
  21. Dünya rekortmeni Erken, şehitler için..
  22. 5 yıllık dostu "leylek" bu yıl da geldi
  23. Göz altı morlukları neden olur..
  24. "Birliğimizi, beraberliğimizi daha çok..
  25. Uykuya dalarken düşme hissine dikkat
  26. Genç kızı baygın halde buldu, hemen..
  27. VakıfBank BusinessCard ile BP..
  28. Fuat Oktay'dan Yeni Zelanda açıklaması
  29. Tel ve çivi ile Cumhurbaşkanı..
  30. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

Günün Karikatürü

16 mart 2019
Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler