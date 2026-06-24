Türkiye'nin o sınır bölgesinde 'Sarı altın' hasadı başladı: Kilosu 85 liradan satılıyor.. Dev para girişi...

Sektörde tam 14 yıldır kayısı ticareti yapan deneyimli tüccar Hasan Ali Kuz ise piyasanın yönünü ve ürünün kalitesini şu sözlerle ilan etti: "Bu yıl kayısının hem kalitesi hem de rekoltesi oldukça iyi. Ancak ilkbaharda yaşanan soğuk hava nedeniyle bazı üreticiler ürün kaybı yaşadı. Iğdır kayısısını yurt içi ve yurt dışı pazarlarına ulaştırıyoruz. Kayısılarımızın iriliği ve kalitesi dikkat çekiyor. Fiyatların üretici ve tüccarı memnun edecek seviyelerde oluşmasını bekliyoruz. Piyasanın, firmalardan gelecek talebe göre şekilleneceğini düşünüyorum. Benim tahminim fiyatların kg başına 80-85 lira bandında oluşacağı yönünde. Hijyenik ortamda paketlenen kayısılar sevk ediliyor. Iğdır kayısısı dayanıklı bir ürün olup soğuk hava depolarında 20-25 gün muhafaza edilebiliyor ve gönderildiği noktalara yaklaşık 6-7 gün içerisinde ulaşıyor." ğdır ovalarında toplanan ve iriliğiyle göz dolduran binlerce tonluk tescilli ürün, soğuk zincir halkasına alınarak özel hijyenik tesislerde paketleniyor. İç piyasada Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Erzurum’daki dev zincir marketlerin raflarını süsleyecek olan kayısı, eş zamanlı olarak savaştaki Ukrayna ve Rusya ile kardeş ülke Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gönderiliyor. Üreticinin kapısında tam bir fiyat tabanının oluşmaması ve kooperatif eksikliği ise her yıl olduğu gibi bu yıl da emekçinin en büyük yasal karın ağrısı olarak masada duruyor.