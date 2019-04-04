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Yeni Zelanda'daki saldırı sonrası önemli karar! "Haçlılar" isim değiştirecek

Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta yaşanan terör saldırısının ardından merkezi Christchurch kentinde bulunan, Haçlılar anlıma gelen Crusaders adını ve logosunu değiştirme kararı aldı.

04 Nisan 2019 Perşembe 15:19
Yeni Zelanda'daki saldırı sonrası önemli karar! "Haçlılar" isim değiştirecek

Yeni Zelanda’nın en büyük rugby takımı, 15 Mart’ta yaşanan terör saldırısının ardından Haçlılar anlıma gelen Crusaders adını ve logosunu değiştirme kararı aldı.

Yeni Zelanda’da 15 Mart’ta iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısının ardından ülkenin en büyük rugby takımı isim ve logo değiştirme kararı aldı. En az 50 kişinin ölümü ile sonuçlanan ve geniş kitleler tarafından kınanan saldırı nedeniyle Haçlılar anlamına gelen Crusaders, yıl sonuna kadar dini simgelerin ve şövalye imajını tamamen değiştirecek. Merkezi Christchurch kentinde bulunan takım üyeleri, takımın Müslüman karşıtı olarak algıladığını bu nedenle de isim ve logo değiştirme kararı aldıklarını ifade etti.

"Sağduyulu bir hareket"

Yeni Zelanda Spor Bakanı Grant Robertson, isim değiştirmenin “sağduyulu bir hareket” olduğunu dile getirdi.

Crusaders CEO’su Colin Mansbridge, süreci ciddiye aldığını dile getirerek, “Bu, topluluğumuzu sarsan ve ön plana çıkan bazı önemli hususları öne çıkaran bir olaydı” ifadelerini kullandı. “En önemlisi doğru olanı yapmaya kararlıyız” diyen Mansbridge “Haçlı ismi, Müslüman topluma çoğu Orta Çağ'da yapılan Haçlı Seferlerini hatırlatıyor" açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 15:19
  1. Yeni Zelanda
  2. rugby
  3. terör saldırısı
  4. Haçlılar
  5. Crusaders
  6. Christchurch
  7. Yeni Zelanda Spor Bakanı Grant Robertson
  8. Crusaders CEO’su Colin Mansbridge
  9. Orta Çağ
  10. Haçlı Seferleri
  11. cami saldırısı

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